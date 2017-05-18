Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 18/05/2017 17:14

Yeni takvime gÃ¶re okullarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸ tarihleri belli oldu

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸma takvimine iliÅŸkin genelge, illere gÃ¶nderildi

2017-2018 eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ± birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.YarÄ±yÄ±l tatili, 22 Ocak 2018-2 Åžubat 2018 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°kinci kanaat dönemi ise 5 Åžubat 2018 Pazartesi baÅŸlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ise 17 Eylül 2018 Pazartesi baÅŸlayacak.

 
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Ä°smet YÄ±lmaz

Bakan mÃ¼jdeyi verdi AÄŸustos'tan sonra 10 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±nacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada AÄŸustos ayÄ±ndan sonra 10 bin Ã¶ÄŸretmen daha alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Kibris Turk Temel Egitimi

OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™nden Ä°ngiliz Ä°daresine KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Temel EÄŸitimi

KKTC YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi'nden Ã–nemli Bir Makale Daha. OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™nden Ä°ngiliz Ä°daresine KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Temel EÄŸitimiâ€™nin ModernleÅŸmesi ve ToplumsallaÅŸmasÄ± UluslararasÄ± Dergi'de yayÄ±mlandÄ±.

teog

TEOG saat kaÃ§ta baÅŸlayacak 15 dakika kuralÄ± geÃ§erli mi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan TEOG sÄ±navÄ± bugÃ¼n saat 09.00'da baÅŸlayacak. SÄ±nav Ã¶ncesi YGS'deki gibi 15 dakika kuralÄ± geÃ§erli mi, detaylar haberimizde