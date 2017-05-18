Yeni takvime gÃ¶re okullarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸ tarihleri belli oldu

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸma takvimine iliÅŸkin genelge, illere gÃ¶nderildi

2017-2018 eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ± birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.YarÄ±yÄ±l tatili, 22 Ocak 2018-2 Åžubat 2018 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°kinci kanaat dönemi ise 5 Åžubat 2018 Pazartesi baÅŸlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ise 17 Eylül 2018 Pazartesi baÅŸlayacak.