Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 21/05/2017 08:40

Ã–SYM KPSS adaylarÄ±nÄ± 09.45 konusunda uyardÄ±

Ã–SYM

YGS'de baÅŸlayan 09.45 kuralÄ± nedeniyle bir Ã§ok aday sÄ±nava girememiÅŸti. Ã–SYM, bugÃ¼n KPSS'ye girecek kiÅŸilere 09.45 uyarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nceden yaptÄ±

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel SÄ±navÄ±'na (KPSS) girecek adaylarÄ±n sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce binalara alÄ±nma iÅŸleminin tamamlanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.ÖSYM'nin sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden yapÄ±lan açÄ±klamada, KPSS genel kültür - genel yetenek oturumunun 10.00'da, eÄŸitim bilimleri oturumunun ise 14.30'da baÅŸlayacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada ÅŸu uyarÄ±lara yer verildi:

"SÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemi tamamlanacaktÄ±r. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaklardÄ±r. EÄŸitim bilimleri oturumu saat 14.30'da baÅŸlayacak olup sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemi tamamlanacaktÄ±r. Saat 14.15'ten sonra adaylar sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaklardÄ±r."

Ankara'da trafik yoÄŸunluÄŸu uyarÄ±sÄ±

ÖSYM, Ankara'nÄ±n bazÄ± semtlerinde trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanacaÄŸÄ± bilgisini de adaylarla ve görevlilerle paylaÅŸtÄ±. KPSS adaylarÄ± ve görevlilerine, Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde sabah erken saatlerde yapÄ±lacak güvenlik kontrolleri nedeniyle trafiÄŸin yavaÅŸlayabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

AçÄ±klamada, "21 MayÄ±s 2017 tarihinde yapÄ±lacak KPSS'ye, Ankara trafiÄŸinde yoÄŸunluk yaÅŸanacaÄŸÄ±ndan sÄ±nava gireceÄŸiniz binaya bu durumu dikkate alarak gidiniz." uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

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kpss

15 dakika kuralÄ±na takÄ±lan adaylar sÄ±nava alÄ±nmadÄ±

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