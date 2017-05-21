15 dakika kuralÄ±na takÄ±lan adaylar sÄ±nava alÄ±nmadÄ±

KPSS'nin ilk oturumu bugÃ¼n saat 10.00'da baÅŸladÄ±. SÄ±navdan 15 dakika Ã¶nce binalara giriÅŸin yapÄ±lmayacaÄŸÄ± duyurulsa da geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± sÄ±nava alÄ±nmayanlar oldu

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adaylarÄ±n sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce binalara alÄ±nmasÄ± kuralÄ± kapsamÄ±nda, geç kalanlar Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ±'na (KPSS) katÄ±lamadÄ±.

Kamudaki A grubu kadrolar ile öÄŸretmenlik için yapÄ±lan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da baÅŸladÄ±.Adaylar, sÄ±nav binalarÄ±na, yapÄ±lan aramalarÄ±n ardÄ±ndan alÄ±ndÄ±. ÖSYM'nin "sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce binalara alÄ±nma iÅŸleminin tamamlanacaÄŸÄ±na" iliÅŸkin kuralÄ± kapsamÄ±nda, saat 09.45'te kapÄ±lar kapatÄ±ldÄ±. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sÄ±nava giremedi.Gazi Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesinde sÄ±nava girecek adaylardan üçü, saat 09.45'ten sonra binaya gelmeleri nedeniyle sÄ±nava alÄ±nmadÄ±. Geç kalan bir aday, sÄ±nava alÄ±nmamasÄ±na tepki göstererek giriÅŸ belgesini yÄ±rtÄ±p fakülte binasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.