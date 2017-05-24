2017 DGS baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±. Dikey GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (DGS) 23 Temmuz tarihinde yapÄ±lacak

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan 23 Temmuz'da yapÄ±lacak meslek yüksekokullarÄ± ile AçÄ±köÄŸretim önlisans programlarÄ± mezunlarÄ±nÄ±n lisans öÄŸrenimi için düzenlenecek Dikey GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (2017 DGS) baÅŸvurular baÅŸladÄ±. Adaylar, 1 Haziran'a kadar baÅŸvuru yapabilecek.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 DGS'ye baÅŸvurmak isteyen adaylar, kÄ±lavuz ile aday baÅŸvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaÅŸabilecek.SÄ±nav ücretini ödeme iÅŸlemleri ise 2 Haziran'da sona erecek.