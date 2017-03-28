YGS sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak mÄ± iÅŸte cevabÄ±

2,5 milyon adayÄ±n girdiÄŸi ve Ã¼niversiteye geÃ§iÅŸin ilk aÅŸamasÄ± olan YGS sonuÃ§larÄ±nÄ±n bugÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor

ÖSYM tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya göre 12 Mart 2017 tarihinde yapÄ±lan YükseköÄŸrenime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) sonuçlarÄ±nÄ±n bugün açÄ±klanmasÄ± bekleniyor.

YGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

YGS’de doÄŸru cevap verilen soru sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap verilen soru sayÄ±sÄ± çÄ±kartÄ±lacak ve adayÄ±n ilgili testten almÄ±ÅŸ olduÄŸu ham puan bulunacak. Yani her 4 yanlÄ±ÅŸ cevap bir doÄŸru cevabÄ± götürecek.

Bu iÅŸlemin ardÄ±ndan son sÄ±nÄ±fta okumakta olan adaylarÄ±n ilgili test üzerinden aldÄ±klarÄ± ham puan kullanÄ±larak testin ortalamasÄ± ve standart sapmasÄ± bulunacak. Bulunan bu ortalama ve standart sapma kullanÄ±lÄ±p tüm adaylar için ortalamasÄ± 50 olan ve standart sapmasÄ± 10 olan standart puanlarÄ±n hesaplamasÄ± yapÄ±lacak. SÄ±nav sonrasÄ±nda ÖSYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ya da yargÄ± mercileri tarafÄ±ndan iptal kararÄ± verilen sorular deÄŸerlendirme dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±larak geçerli olan sorularÄ±n puan deÄŸerleri yeniden saptanacak ve puanlama yapÄ±lacak. Daha sonra ise hesaplanmÄ±ÅŸ olan standart puanlar ile ÖSYS kÄ±lavuzunda yer alan Tablo 1’deki aÄŸÄ±rlÄ±klar kullanÄ±larak sÄ±nava giren adaylarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± YGS puanlarÄ±nÄ±n hesaplama iÅŸlemi yapÄ±lacak.

AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± YGS puanlarÄ±ndan her bir tanesi kendi içerisinde en küçüÄŸü 100 puan ve en büyüÄŸü 500 puana dönüÅŸtürülecektir. Böylece YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r.