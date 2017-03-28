Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M SÄ±nav SonuÃ§larÄ± 28/03/2017 08:47

YGS sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak mÄ± iÅŸte cevabÄ±

ygs sonuÃ§larÄ±

2,5 milyon adayÄ±n girdiÄŸi ve Ã¼niversiteye geÃ§iÅŸin ilk aÅŸamasÄ± olan YGS sonuÃ§larÄ±nÄ±n bugÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor

ÖSYM tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya göre 12 Mart 2017 tarihinde yapÄ±lan YükseköÄŸrenime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) sonuçlarÄ±nÄ±n bugün açÄ±klanmasÄ± bekleniyor.

YGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

YGS’de doÄŸru cevap verilen soru sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap verilen soru sayÄ±sÄ± çÄ±kartÄ±lacak ve adayÄ±n ilgili testten almÄ±ÅŸ olduÄŸu ham puan bulunacak. Yani her 4 yanlÄ±ÅŸ cevap bir doÄŸru cevabÄ± götürecek.

Bu iÅŸlemin ardÄ±ndan son sÄ±nÄ±fta okumakta olan adaylarÄ±n ilgili test üzerinden aldÄ±klarÄ± ham puan kullanÄ±larak testin ortalamasÄ± ve standart sapmasÄ± bulunacak. Bulunan bu ortalama ve standart sapma kullanÄ±lÄ±p tüm adaylar için ortalamasÄ± 50 olan ve standart sapmasÄ± 10 olan standart puanlarÄ±n hesaplamasÄ± yapÄ±lacak. SÄ±nav sonrasÄ±nda ÖSYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ya da yargÄ± mercileri tarafÄ±ndan iptal kararÄ± verilen sorular deÄŸerlendirme dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±larak geçerli olan sorularÄ±n puan deÄŸerleri yeniden saptanacak ve puanlama yapÄ±lacak. Daha sonra ise hesaplanmÄ±ÅŸ olan standart puanlar ile ÖSYS kÄ±lavuzunda yer alan Tablo 1’deki aÄŸÄ±rlÄ±klar kullanÄ±larak sÄ±nava giren adaylarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± YGS puanlarÄ±nÄ±n hesaplama iÅŸlemi yapÄ±lacak.

AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± YGS puanlarÄ±ndan her bir tanesi kendi içerisinde en küçüÄŸü 100 puan ve en büyüÄŸü 500 puana dönüÅŸtürülecektir. Böylece YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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1 milyon Ã¶ÄŸrencinin merakla beklediÄŸi sÄ±nav sonucu bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± TEOG sÄ±navÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanacak.

teog

MEB aÃ§Ä±kladÄ±, TEOG soru ve cevaplarÄ± o tarihte aÃ§Ä±klanacak

TEOG soru ve cevaplarÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±na dair merakÄ± MEB'in o aÃ§Ä±klamasÄ± giderdi

LYS soru ve cevaplarÄ±, Ã–SYM tÄ±kla Ã¶ÄŸren, LYS cevaplarÄ±,

LYS soru ve cevaplarÄ± Ã–SYM tÄ±kla Ã¶ÄŸren

Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n girdiÄŸi LYS-4 ve LYS-1 oturumlarÄ±nÄ±n soru ve cevaplarÄ±, Ã–SYM'nin internet sitesinden yayÄ±mlandÄ±.Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince (Ã–SYM) yapÄ±lan Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ±'nÄ±n (LYS) dÃ¼n tamamlanan LYS-4 ve bugÃ¼n yapÄ±lan LYS-1 oturumlarÄ±nÄ±n soru ve cevaplarÄ± yayÄ±mlandÄ±.