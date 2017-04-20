Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M SÄ±nav SonuÃ§larÄ± 20/04/2017 21:03

YDS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± sÄ±nav sonucunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in tÄ±kla

YDS sonucu

2 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS) sonuÃ§larÄ± adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±

ÖSYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS) sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YDS ilkbahar dönemine ait madde analizlerinin incelendiÄŸi, cevap anahtarlarÄ±nÄ±n kontrollerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±, itirazlarÄ±n bilimsel açÄ±dan deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.

Buna göre, Farsça testindeki 18. soru ile Ä°talyanca testindeki 77. sorunun iptal edilmesine, Ä°talyanca testindeki 67. sorunun "D" olarak girilmiÅŸ cevabÄ±nÄ±n "C" olarak deÄŸiÅŸtirilmesine karar verildiÄŸi belirtildi.

SÄ±nav sonuçlarÄ±, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açÄ±klandÄ±.Adaylar, sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ± T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile öÄŸrenebilecek.

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