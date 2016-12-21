Fitch Ratings TÃ¼rkiye'nin kredi notunu ne zaman deÄŸerlendirecek iÅŸte o aÃ§Ä±klama

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, TÃ¼rkiyeâ€™nin 2017 yÄ±lÄ±nda kredi notunun ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n gÃ¶zden geÃ§irilmesine iliÅŸkin olasÄ± tarihleri aÃ§Ä±kladÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünün 27 Ocak ve 21 Temmuz tarihlerinde deÄŸerlendirilebileceÄŸini belirtti.

TÜRKÄ°YE'NÄ°N NOTUNU DURAÄžANDAN NEGATÄ°FE ÇEVÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Fitch Ratings, en son 19 AÄŸustos'ta yaptÄ±ÄŸÄ± not açÄ±klamasÄ±nda, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiÅŸ, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe giriÅŸimi ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlar nedeniyle "duraÄŸan"dan "negatif"e çevirmiÅŸti.