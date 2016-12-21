30 yÄ±ldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine yeni yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k ikramiye

2017'de yayÄ±nlanacak yasa ile 30 yÄ±ldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± her fazla yÄ±l iÃ§in ikramiye Ã¶denecek. Bu ikramiyelerin ocak ayÄ±ndan itibaren 3 ay iÃ§inde ve 2018 yÄ±lÄ±nda Ã¶deneceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Hürriyet'ten Noyan DoÄŸan, yeni yasanÄ±n detaylarÄ±nÄ± yazdÄ±:YÄ±llardÄ±r memur emeklilerinin ne büyük sorunu, ne kadar çalÄ±ÅŸÄ±rlarsa çalÄ±ÅŸsÄ±nlar 30 hizmet yÄ±lÄ±ndan fazla ikramiye alamamalarÄ±ydÄ±. Daha açÄ±k ÅŸöyle anlatayÄ±m. Memur emeklisi, ister 35 yÄ±l çalÄ±ÅŸsÄ±n, ister 40 yÄ±l, isterse de 45 yÄ±l; emekli olduÄŸunda 30 yÄ±l üzerinden ikramiyeye hak kazanabiliyor; 10-15 yÄ±lÄ±, hatta 20 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamÄ±yordu. Neden, diyecek olursanÄ±z; kanun böyleydi de ondan.

AYM, O MADDEYÄ° Ä°PTAL ETTÄ°

2015'in baÅŸÄ±nda ise Anayasa Mahkemesi, kanunda yazan, 'emekli ikramiyesinin hesabÄ±nda 30 fiili hizmet yÄ±lÄ±ndan fazla süreler dikkate alÄ±nmaz' maddesini iptal etti. Böylece yÄ±llardÄ±r süren haksÄ±z uygulama son buldu. Bu tarihten sonra emekli olanlar, kaç yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±larsa o süre üzerinden ikramiye aldÄ±lar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mahkeme kararÄ±nÄ±n geçmiÅŸe yönelik uygulanamayacaÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek, 2015 öncesi emekli olanlarÄ±n, ikramiye farkÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± geri çevirdi. Hal böyle olunca da emekliler birer birer dava açmaya baÅŸladÄ±.

NE KADAR Ä°KRAMÄ°YE ALACAKSINIZ?

Åžimdi ise hem mahkemelerde yaÅŸanan sorunlarÄ±n çözümü hem de geçmiÅŸte emekli olanlarÄ±n hak kayÄ±plarÄ±nÄ±n telafisi için hükümet harekete geçti. Önümüzdeki günlerde çÄ±kmasÄ± beklenen torba yasa ile 30 yÄ±ldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± her fazla yÄ±l için emekli ikramiyesi ödenecek. YasanÄ±n yÄ±l sonuna yetiÅŸmesi halinde, emeklilere 2017'nin Ocak ayÄ±nda ikramiyeleri ödenmeye baÅŸlayacak.Peki, ne kadar fark ödenecek? Emekli memurlar, ikramiye farklarÄ±nÄ±, emekli olduklarÄ± yÄ±ldaki maaÅŸ katsayÄ±sÄ± üzerinden alacaklar. Çok basit bir örnekle anlatayÄ±m: 35 yÄ±llÄ±k memuriyetiniz var, 2010 yÄ±lÄ±nda emekli oldunuz ve 30 yÄ±llÄ±k ikramiye alabildiniz. Diyelim ki, ikramiyeye konu olan maaÅŸÄ±nÄ±z da o tarihte, 1200 lira. AlacaÄŸÄ±nÄ±z ikramiye farkÄ± 6 bin liraya yakÄ±n olacak.

ÖDEMELER Ä°KÄ° YILDA YAPILACAK

Yasa çÄ±ktÄ±ktan sonra, bir yÄ±l içinde baÅŸvuran emeklilere, alacaklarÄ± ek ikramiyenin 7500 liraya kadar olan kÄ±smÄ±, baÅŸvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Kalan kÄ±sÄ±m ise, ertesi yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ± içinde kanunu faiziyle birlikte ödenecek. Bunu da örnekleyeyim. Diyelim ki, 13 bin liralÄ±k ek ikramiye alacaksÄ±nÄ±z, 2017'nin Ocak ayÄ±nda baÅŸvurdunuz. Bunun 7500 lirasÄ±nÄ± üç ay içinde SGK size ödeyecek, kalan 5500 lirayÄ± da yasal faiziyle birlikte 2018'nin Ocak-Mart döneminde alacaksÄ±nÄ±z.Daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± adÄ±na bir örnek daha vereyim. 40 yÄ±llÄ±k hizmet yÄ±lÄ±nÄ±z var, 2000 yÄ±lÄ±nda emekli oldunuz ve 30 yÄ±llÄ±k ikramiye aldÄ±nÄ±z. Yeni düzenleme çerçevesinde, 2000 yÄ±lÄ±ndaki maaÅŸÄ±nÄ±za göre hesaplanan emekli ikramiyesine göre siz ya da hak sahipleri 10 yÄ±llÄ±k daha ikramiye alabilecek.Bu haktan en düÅŸük kademedeki memurdan en yüksek makamdaki memura kadar tüm emeklileri yararlanacak. Yasa ile çÄ±kacak düzenlemenin ise yaklaÅŸÄ±k 150 bin memur emeklisini ilgilendireceÄŸi tahmin ediliyor.