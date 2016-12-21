Ana Sayfa | EKONOMÄ° 21/12/2016 10:02

Yeni yÄ±lla birlikte pasaport ve ehliyete zam mÄ± geliyor


Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan deÄŸerli kaÄŸÄ±tlar genel tebliÄŸine gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ±nda pasaport ve ehliyete zam geliyor.

Resmi gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yer alan Muhasebat Genel MüdürlüÄŸü deÄŸerli kaÄŸÄ±tlar genel tebliÄŸine göre, bir süre önce kamuoyunda tartÄ±ÅŸma konusu olan sürücü belgesi bedeli, tebliÄŸ kapsamÄ±nda 117 TL olarak belirlendi.

PASAPORT BEDELÄ°

94 TL TebliÄŸ çerçevesinde, sürücü çalÄ±ÅŸma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 TL, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli 94 TL alÄ±nacak.

KAYIP CEZASI 32 TL

DeÄŸiÅŸtirme nedeniyle verilen TC kimlik kartlarÄ± için 16 TL, eÄŸer kayÄ±p nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor. Gelecek yÄ±l, noter kaÄŸÄ±tlarÄ± ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re'sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yapraÄŸÄ± için ise 5.60 TL bedel ödenecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Motorlu taÅŸÄ±tlarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra fiyatlarÄ± artacak

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Suudi Arabistan ekonomisine yeni yÄ±lda benzin desteÄŸi

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BOTAÅž TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi doÄŸalgazÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ± kesti

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