Yeni yÄ±lla birlikte pasaport ve ehliyete zam mÄ± geliyor

Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan deÄŸerli kaÄŸÄ±tlar genel tebliÄŸine gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ±nda pasaport ve ehliyete zam geliyor.

Resmi gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yer alan Muhasebat Genel MüdürlüÄŸü deÄŸerli kaÄŸÄ±tlar genel tebliÄŸine göre, bir süre önce kamuoyunda tartÄ±ÅŸma konusu olan sürücü belgesi bedeli, tebliÄŸ kapsamÄ±nda 117 TL olarak belirlendi.

PASAPORT BEDELÄ°

94 TL TebliÄŸ çerçevesinde, sürücü çalÄ±ÅŸma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 TL, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli 94 TL alÄ±nacak.

KAYIP CEZASI 32 TL

DeÄŸiÅŸtirme nedeniyle verilen TC kimlik kartlarÄ± için 16 TL, eÄŸer kayÄ±p nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor. Gelecek yÄ±l, noter kaÄŸÄ±tlarÄ± ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re'sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yapraÄŸÄ± için ise 5.60 TL bedel ödenecek.