Ã‡alÄ±ÅŸmayanlarÄ±n borcu tamamen silinecek

Gelir testi yaptÄ±rmayan 6 milyon iÅŸsizin ceza ve faizleri silinecek. Sosyal gÃ¼vencesi olmayanlarÄ±n Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ±'ndan yararlanmak iÃ§in son gÃ¼n 2 Ocak.

6 milyon vatandaÅŸÄ± ilgilendiren GSS testinde geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Süre 2 Ocak'ta doluyor. Gelir testi yaptÄ±rmayan yaklaÅŸÄ±k 6 milyon kiÅŸiye ceza ve faizleri silinerek 12 ay taksitli ödeme imkânÄ± getiriliyor. ÇalÄ±ÅŸmayanlarÄ±n borcu tamamen siliniyor.Sosyal güvencesi olmayanlarÄ±n Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ±'ndan (GSS) yararlanmasÄ± için uzatÄ±lan gelir testi süresi için geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Sosyal Güvenlik Kurumu, baÅŸvuru süresinin 2 Ocak'ta sona ereceÄŸini anÄ±msatarak vatandaÅŸlara fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rmamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Gelir testi yaptÄ±rmayan yaklaÅŸÄ±k 6 milyon kiÅŸiye ceza ve faizleri silinerek 12 ay taksitli ödeme imkânÄ± getiriliyor. ÇalÄ±ÅŸmayanlarÄ±n ise GSS borcu tamamen siliniyor. Bu kiÅŸilerde 10 milyar 35 milyon lira alacak bulunuyor.

10 MÄ°LYAR ALACAK

Daha önce gelir testine gitmediÄŸi için GSS borcu olanlar için yeni bir fÄ±rsat kapÄ±sÄ± açÄ±ldÄ±. Teste girmek istemeyenlerin borçlarÄ±nÄ±n faiz ve gecikme cezasÄ± silinerek anaparasÄ±nÄ± taksitle ya da peÅŸin ödeme imkânÄ± veriliyor. ÇalÄ±ÅŸmayan, geliri olmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayanlar arasÄ±ndan gelir testine hiç baÅŸvurmayanlar 2 Ocak 2017'ye kadar yerleÅŸim yerindeki Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ±'na gelir testi baÅŸvurusunda bulunabilecek. Herhangi bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmayan, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylÄ±k almayan, bunlarÄ±n bakmakla yükümlüsü olmayan, GSS kapsamÄ±nda bulunmayan, üniversiteye gidiyorsa 25, liseye gidiyorsa 20 yaÅŸÄ±nÄ±, okula gitmiyorsa 18 yaÅŸÄ±nÄ± geçen kiÅŸiler çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamadÄ±ysa gelir testi yaptÄ±rmak zorunda.

50 LÄ°RAYA ÇEKÄ°LECEK

Gelir testi konusunda yeni bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. Ailelerin hangi geçim dilimi içinde olduklarÄ± ortaya konuluyor. Bu çalÄ±ÅŸma sosyal güvenlik politikalarÄ± ve ulusal istihdam stratejisini hazÄ±rlamada belirleyici olacak. Gelirine göre 400 lirayÄ± bulan ve doÄŸrudan 4 milyonu aÅŸkÄ±n aileyi ilgilendiren genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± priminin 50 liraya çekilmesi planlanÄ±yor. Üç ayrÄ± tutarda alÄ±nan sigorta primleri yüzünden sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan milyonlarca ailenin yükü azalacak hem de devletin takibi kolaylaÅŸacak. Böylece, GSS primi ödeyen herkesin ödeyeceÄŸi tutar düÅŸecek, emeklilik için yaÅŸÄ± bekleyip, gelir testi yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± için tavandan prim borcu çÄ±kanlarÄ±n korkulu rüyasÄ± da bitecek.

4.2 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° PRÄ°M ÖDÜYOR

Hükümetin 2012'de yaÅŸama geçirdiÄŸi gelir testi kapsamÄ±nda tescil edilenlerin sayÄ±sÄ± 12 milyonu buluyor. Ancak yaklaÅŸÄ±k 4.2 milyon kiÅŸi sigorta primini 86, 170 ve 410 lira olmak üzere üç farklÄ± dilimden ödüyor. YaklaÅŸÄ±k 7.5 milyon yeÅŸil kartlÄ±nÄ±n sigorta primini devlet karÅŸÄ±lÄ±yor. Bunun tek kaleme çekilmesi ile birlikte ailelerin yükü hafifleyecek, devletin de takibi, tahsilâtÄ± kolaylaÅŸacak. Prim yükünün aÅŸaÄŸÄ± çekilmesiyle birlikte milyonlarca kiÅŸi borçlanmaktan, saÄŸlÄ±k hizmetinden mahrum kalmaktan kurtulacak.