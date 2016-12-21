TSB Genel Sekreteri Akif EroÄŸlu BES'e girmek zorunlu Ã§Ä±kmak ise serbest dedi

TÃ¼rkiye Sigorta BirliÄŸi (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif EroÄŸlu, Bireysel Emeklilik Sistemiyle ilgili konuÅŸtu.

Türkiye Sigorta BirliÄŸi (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif EroÄŸlu, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) iliÅŸkin, "Sadece sisteme giriÅŸ zorunlu. Sisteme otomatik olarak girilir, ilk katkÄ± payÄ± kesildikten sonra 2 ay içinde kiÅŸinin cayma hakkÄ± vardÄ±r. Sistemden çÄ±kÄ±lmasÄ± durumunda da hiçbir hak kaybÄ± yaÅŸanmamaktadÄ±r. Bu yönüyle de aslÄ±nda ihtiyari bir sistemdir. Yani asla zorunlu bir ÅŸey deÄŸil." dedi.EroÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 1 Ocak 2017'de baÅŸlayacak "Bireysel Emeklilikte Otomatik KatÄ±lÄ±m" uygulamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.VatandaÅŸlarÄ±n 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana her ay kendi istekleriyle belli miktarda para ödeyerek emekliliÄŸe yönelik tasarruf yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren EroÄŸlu, buna 3. basamak, yani ihtiyari bireysel emeklilik sistemi denildiÄŸini söyledi. EroÄŸlu, ihtiyari sistemin özelliÄŸinin küçük miktarlarla emeklilik için birikim yapmak olduÄŸunu belirterek, Türkiye'de tasarruf oranlarÄ±nÄ±n düÅŸüklüÄŸüne deÄŸindi. Avrupa'da tasarruf oranÄ±nÄ±n Gayri Safi Milli HasÄ±la'nÄ±n (GSMH) yüzde 30'una tekabül ettiÄŸini aktaran EroÄŸlu, Türkiye'de bu oranÄ±n yüzde 13 olduÄŸunu ifade etti.

"BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K TAM ANLAMIYLA BÄ°LÄ°NMÄ°YOR"

Türkiye'de tasarruf eÄŸiliminde bir eksiklik olduÄŸunu, bunun da gelir ve kültürel unsurlarla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu vurgulayan EroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:"EmekliliÄŸin amacÄ± tasarruf açÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapatarak, insanlarÄ±n gelecek garantisini saÄŸlamaktÄ±r. Özellikle devlet, yatÄ±rÄ±lan tutar üzerinden yüzde 25 katkÄ± saÄŸlamasÄ±na raÄŸmen bireysel emeklilik tam anlamÄ±yla bilinmiyor. Ä°nsanlar daha fazla bilgi almak istiyor ancak nereye gideceklerini bilmiyor. Otomatik katÄ±lÄ±mla bu durum ortadan kalkÄ±yor ve çalÄ±ÅŸanlar sisteme otomatik olarak girmiÅŸ oluyor."

OCAK AYINDAN Ä°TÄ°BAREN, 45 YAÅžIN ALTINDAKÄ°LER

EroÄŸlu, BES'e otomatik olarak girmenin sosyal güvenlik mevzuatÄ± çerçevesinde 4A ve 4C olarak adlandÄ±rÄ±lan memur ve iÅŸçileri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ocak ayÄ±ndan itibaren 45 yaÅŸÄ±n altÄ±ndakilerin otomatik olarak sisteme gireceÄŸini anÄ±msattÄ±.Bu durumun, BES'in zorunlu olduÄŸu ÅŸeklinde algÄ±ya neden olduÄŸunu anlatan EroÄŸlu, "Sadece sisteme giriÅŸ zorunlu. Sisteme otomatik olarak girilir, ilk katkÄ± payÄ± kesildikten sonra 2 ay içinde kiÅŸinin cayma hakkÄ± vardÄ±r. Sistemden çÄ±kÄ±lmasÄ± durumunda da hiçbir hak kaybÄ± yaÅŸanmamaktadÄ±r. Bu yönüyle de aslÄ±nda ihtiyari bir sistemdir. Yani asla zorunlu bir ÅŸey deÄŸil." diye konuÅŸtu.

"EN AZ 1O YIL ÖDEME YAPMAK GEREKÄ°YOR"

EroÄŸlu, otomatik katÄ±lÄ±mÄ±n ihtiyari sisteme göre avantajÄ±nÄ±n daha geniÅŸletilmiÅŸ devlet katkÄ±sÄ± olduÄŸuna dikkati çekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "KiÅŸi cayma döneminde çÄ±kmamasÄ± halinde devletten ekstra bin lira daha katkÄ± alacak. Bunu hak etmek için ise 56 yaÅŸÄ±na kadar beklemek ve sisteme en az 10 yÄ±l ödeme yapmak gerekiyor. Otomatik katÄ±lÄ±mda kesintiler ihtiyari sisteme göre daha azdÄ±r. KiÅŸi 10 yÄ±ldan sonra dilerse ödediÄŸi miktarÄ± toplu ÅŸekilde alÄ±p sistemden çÄ±kabilir. Ä°sterse ölene kadar emeklilik maaÅŸÄ± ÅŸeklinde alabilir. Ancak unutulmamasÄ± gereken bir baÅŸka ÅŸey; emeklilikte ciddi bir maaÅŸ alabilmek için sistemde iken yüksek miktarda ödeme yapmak gerektiÄŸidir."