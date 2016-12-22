Avrupa'da da artÄ±k TL geÃ§ecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "dolardan TL'ye geÃ§iÅŸ" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± da uydu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Türk LirasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±na Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± da (EBRD) kulak verdi. Türk ÅŸirketlerin döviz baskÄ±sÄ±ndan kurtulmasÄ± için adÄ±m atan EBRD, finansal kaynak desteÄŸini TL'ye çevirmek için harekete geçti.

"UZUN VADEDE GENÄ°ÅžLETMEYÄ° PLANLIYORUZ"

EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, "Türk ÅŸirketlerini TL cinsi kredilerle destekleyerek döviz riskini de elimine etmeyi planlÄ±yoruz" dedi. Bu yÄ±l dört projeyi TL ile finanse ettiklerini belirten Marquet, bunun 3'ünün bono birinin de Borsa Ä°stanbul yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu aktardÄ±. TL cinsi finansal desteÄŸi ilk olarak YDA'nÄ±n haziran ayÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi tahvil ihracÄ±nda saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Marquet, "Åžu anda TL ile destekleme sürecimiz sÄ±nÄ±rlÄ± ancak bunu uzun vadede geniÅŸletmeyi hedefliyoruz" dedi.

ÜLKEYE GÜVENÄ°MÄ°Z TAM

Türkiye'ye güvenlerinin tam olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Marquet, 2016'da yaklaÅŸÄ±k 2 milyar euroluk finansal kaynak saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Marquet, Türkiye'de ÅŸehir hastaneleri projelerinin yanÄ± sÄ±ra KOBÄ°'ler, araba üretim ÅŸirketleri ve enerji ÅŸirketlerine de destek verdiklerini kaydetti. Türkiye'deki küçük ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri için 400 milyon euroluk yeni bir finansman paketi oluÅŸturduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Marquet, "Kaynak verimliliÄŸini artÄ±rmak isteyen özel ÅŸirketleri de kapsayacak özel bir finansman programÄ± hedefliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

2015'TE EN BÜYÜK YATIRIMI 1.9 MÄ°LYAR EURO Ä°LE TÜRKÄ°YE'YE

2015'te, 1.9 milyar euro ile en büyük yatÄ±rÄ±mÄ± Türkiye'de yapan EBRD, 2014'te ise Türkiye'ye toplam 1.4 milyar euroluk yatÄ±rÄ±m gerçekleÅŸtirmiÅŸti. Bu yÄ±lki yatÄ±rÄ±mÄ±n da 2 milyar euroya ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. (Sabah)