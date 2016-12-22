TÃ¼rkiye'de turizm iÃ§in 2016 nasÄ±l bir yÄ±l oldu

TÃ¼rkiye bu yÄ±l turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan 10 yÄ±lÄ±n gerisine gitti. 2017 yÄ±lÄ±nda turizmi geliÅŸtirmek iÃ§in tek umut Rusya olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

2016 yÄ±lÄ± Antalya için, tarihinin en kötü yÄ±lÄ± olarak kayÄ±tlara geçti. Bu yÄ±l hem dünyada, hem bölgede, hem ülkede yaÅŸanan olumsuz olaylar, turist sayÄ±larÄ± açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sektörü 12 yÄ±l geriye götürdü.

''KARA BÄ°R YIL''

Olumsuz olaylar 2015'in son çeyreÄŸinde baÅŸladÄ±, 2016'nÄ±n son günlerine kadar devam etti. Dünyadaki genel ekonomik kriz, Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi, terör örgütlerinin bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi, dolar ve euro'nun hÄ±zlÄ± yükseliÅŸi gibi çok sayÄ±da olumsuzluk yaÅŸandÄ±. 'Kara bir yÄ±l' olarak deÄŸerlendiren 2016'nÄ±n sonu, AralÄ±k ayÄ±nda da üzücü olaylarla devam etti.

2004'TE 6.3, 2016'DA 6 MÄ°LYON

Kültür ve Turizm Ä°l MüdürlüÄŸü verilerine göre hep çift haneli büyümelerin görüldüÄŸü sektörde, 2004 yÄ±lÄ±nda 6.3 milyon, 2005'te 7.2 milyon, 2006'da 6.4 milyon, 2007'de 7.6 milyon turist Antalya'yÄ± ziyaret etti. 2008'den itibaren artÄ±ÅŸÄ±n hÄ±zlÄ± sürdüÄŸü sektörde 2008'de 8.9 milyon, 2009'da 8.7 milyon, 2010'da 9.5 milyon rakamlarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. 2011'de ilk kez 10 milyon barajÄ± aÅŸÄ±ldÄ±. 2011'de 10.9 milyon, 2012'de 10.7 milyon, 2013'te Antalya'ya 11.5 milyon turist geldi. 2014 ise 12 milyon rakamÄ±yla sektörün en parlak yÄ±lÄ± oldu. 2015'te Rusya'daki devalüasyonun etkileriyle Rus pazarÄ±nda 600 bine yakÄ±n düÅŸüÅŸ gerçekleÅŸtiÄŸi için 11.5 milyon rakamÄ±nda kalÄ±ndÄ±.

Ä°KÄ° BÜYÜK PAZAR RUSYA VE ALMANYA'DA BÜYÜK DÜÅžÜÅž

Antalya için 2016'da en büyük iki pazar ülke olan Rusya ve Almanya'daki büyük kayÄ±plar nedeniyle ildeki turizm rakamlarÄ± 12 yÄ±l geriye giderek 2004'ün rakamlarÄ±nÄ±n da altÄ±na düÅŸtü. Bu yÄ±l AralÄ±k ayÄ± rakamlarÄ±na göre kente, toplam 6 milyon turist geldi. Geçen yÄ±la göre Antalya'nÄ±n iki büyük pazarÄ±ndan Rusya'da yüzde 85, Almanya'da ise yüzde 35 kayÄ±p yaÅŸandÄ±. Rusya 3.5 milyondan 500 bine, Almanya 3 milyondan 1.9 milyona geriledi. Ä°skandinav pazarÄ±nda yüzde 47 (412 bin), Ä°ngiltere'de yüzde 24 (331 bin), Hollanda'da yüzde 30 (303 bin), Belçika'da yüzde 40 (141 bin), Polonya'da yüzde 58 (100 bin) ve diÄŸer Avrupa ülkelerinde de ciddi oranda düÅŸüÅŸler oldu. Antalya turizmi, 2015 yÄ±lÄ±na göre yüzde 46 oranÄ±nda geriledi.

"6 MÄ°LYONUN GELMESÄ° MUCÄ°ZEYDÄ°"

Kent Konseyi Turizm ÇalÄ±ÅŸma Grubu BaÅŸkanÄ± Recep Yavuz, bu yÄ±l tüm geliÅŸmelerden sonra 6 milyon turist gelmesini büyük baÅŸarÄ± olarak gösterdi. Yavuz, ÅŸöyle dedi: "Tüm sektör açÄ±sÄ±ndan çok zor bir yÄ±l oldu. Bundan sonrasÄ±nÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± öngörebiliyoruz. Her ÅŸeye raÄŸmen bu 6 milyonun gelmesi bir mucizeydi. Yeni sezonun 2016'dan daha iyi geçeceÄŸini, özellikle Rusya pazarÄ±nda düÅŸünüyorum. Avrupa pazarÄ± ise tahmin ediyorum beklemede. AvrupalÄ±lar Ä°spanya ve Yunanistan'da çok ciddi mutsuzluk yaÅŸadÄ±, servis ve otel kalitesi açÄ±sÄ±ndan Türkiye'nin rakibi olamadÄ±klarÄ± görüldü. OlaylarÄ±n geliÅŸimine göre karar vereceklerdir. AyrÄ±ca 2017 geç baÅŸlayan bir sezon olacak. Klasik nisan ayÄ±nda deÄŸil mayÄ±s sonu, haziran gibi baÅŸlayÄ±p ekim sonu biter. 4-5 aylÄ±k bir sezona sÄ±kÄ±ÅŸÄ±r."

2017'DE TEK UMUT RUSYA

Turizm sektörü, 2017 beklentilerine iliÅŸkin bir simülasyon da hazÄ±rladÄ±. Buna göre 2017'de beklenen toplam turist sayÄ±sÄ± 7.5 milyon ve 2016'ya göre yüzde 33 artÄ±ÅŸ tahmin ediliyor. Ancak yine de bu rakam 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n altÄ±nda kalÄ±yor. Bu yÄ±l 12 yÄ±l geriye giden turist rakamlarÄ±, 2017 yÄ±lÄ± beklentilerine göre geriye gidiÅŸi 9 yÄ±la düÅŸürüyor. Simülasyona göre Rusya ve Kazakistan, Belarus, Ukrayna gibi ülkeleri içine alan BDT pazarÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸ bekleniyor. Rusya ve BDT pazarÄ±nda bu yÄ±l toplam 1.2 milyon olan turist sayÄ±sÄ± yüzde 183 artÄ±ÅŸla 3.5 milyon olarak tahmin ediliyor. Ä°kinci büyük pazar Almanya'da ise düÅŸüÅŸ oranÄ±nÄ±n yüzde 10'a gerilemesi bekleniyor. Sektör Ä°skandinav ve Ä°ngiltere pazarlarÄ±ndaki ciddi düÅŸüÅŸün sürmesini, iki pazarÄ±n da 250'ÅŸer binde kalmasÄ±nÄ± öngörüyor. Hollanda, Belçika, Polonya, Çek-Slovak, Avusturya, Ä°sviçre ve Fransa pazarlarÄ±nda da yüzde 2 ile 20 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranda düÅŸüÅŸün devam etmesi bekleniyor.