BOTAÅž TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi doÄŸalgazÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ± kesti

Ä°ran'Ä±n iklim ÅŸartlarÄ± TÃ¼rkiye'yi de etkiledi. BotaÅŸ TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi doÄŸalgazÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ± keserek, talebin karÅŸÄ±lanmasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GeçtiÄŸimiz hafta Ä°ran'Ä±n iklim ÅŸartlarÄ± nedeniyle Türkiye'ye doÄŸalgaz gönderimini kÄ±stÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Bu iddia yetkili makamlarca yalanlansa da BOTAÅž'Ä±n özel sektöre verdiÄŸi gazÄ± doÄŸalgazÄ± yüzde 50 azaltmasÄ± soru iÅŸaretlerine neden olmuÅŸtu. BOTAÅž, doÄŸalgazda artan tüketici talebini karÅŸÄ±layabilmek için yeni önlem aldÄ± ve özel sektördeki kÄ±sÄ±ntÄ±yÄ± yüzde 90'a çÄ±kardÄ±.Reuters'a bilgi veren enerji sektörü kaynaklarÄ±, soÄŸuk hava nedeniyle Türkiye'nin günlük doÄŸalgaz tüketiminin 200 milyon metreküpün üzerine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve talebin karÅŸÄ±lanmasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler.

KESÄ°NTÄ° YÜZDE 90'A ÇIKTI

BOTAÅž'Ä±n özellikle evsel tüketimdeki talebi karÅŸÄ±lamak için bazÄ± tedbirleri devreye koyduÄŸunu kaydeden bir sektör kaynaÄŸÄ±, "Bu kapsamda BOTAÅž doÄŸalgaz çevrim santrallerine verdiÄŸi doÄŸalgazda dün itibariyle kesintiyi yüzde 90'a çÄ±kardÄ±... BOTAÅž ayrÄ±ca bazÄ± sanayi kuruluÅŸlarÄ±ndan kritik olmayan üretimlerini azaltmasÄ±nÄ± tavsiye etti" dedi.BOTAÅž, havalarÄ±n soÄŸumasÄ± nedeniyle evsel tüketimde meydana gelecek artÄ±ÅŸÄ± dikkate alarak, 14 AralÄ±k sabahÄ±ndan itibaren özel sektöre ve EÜAÅž'a ait santrallere verdiÄŸi doÄŸalgazÄ± yüzde 50 azaltmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± kaynak, bugünden itibaren Marmara EreÄŸlisi'nden kamyonlara LNG ikmalinin de durdurulduÄŸunu bildirdi.

'ELEKTRÄ°K KESÄ°NTÄ°SÄ° OLMAYACAK'

Türkiye'nin doÄŸalgaz aldÄ±ÄŸÄ± Rusya, Azerbaycan, Ä°ran gibi tedarikçilerden doÄŸalgaz akÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden kaynaklar, ÅŸu an için bir elektrik kesintisine yönelik tedbirin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Bir baÅŸka kaynak, birkaç güne kadar teslim alÄ±nacak LNG gemilerinin gaz talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸini bildirdi