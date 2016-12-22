Suudi Arabistan ekonomisine yeni yÄ±lda benzin desteÄŸi

Suudi Arabistan, yÄ±l bitmeden akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na yeniden zam yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor

DüÅŸük petrol fiyatlarÄ±ndan olumsuz etkilenen Suudi Arabistan hükümeti bir yÄ±l içinde ikinci kez benzin ve motorin fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rarak ekonomisini toparlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Suudi Arabistan, bu yÄ±l ocakta benzin ve motorin üzerindeki desteklemelerde kesintiye giderek fiyatlarÄ± yüzde 50 artÄ±rdÄ± ve yÄ±l bitmeden akaryakÄ±t fiyatlarÄ±nda yeniden zam yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Suudi yönetimi, 2017 bütçesi hazÄ±rlÄ±klarÄ± çerçevesinde bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ± dengelemek için ülkedeki akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na yüzde 30 oranÄ±nda zam yapmayÄ± planlÄ±yor.Küresel petrol piyasasÄ±ndaki arz fazlasÄ± ve dünya genelindeki düÅŸük talep nedeniyle petrol fiyatlarÄ± Haziran 2014'te varil baÅŸÄ±na 115 dolar iken Ocak 2016'da bu rakam 27 dolara kadar geriledi. Buna baÄŸlÄ± olarak geçen yÄ±l, ekonomisi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak petrol üretimi ve ihracatÄ±na baÄŸlÄ± Suudi Arabistan'Ä±n bütçesi yaklaÅŸÄ±k 98 milyar dolar açÄ±k verdi.Petrol fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸüÅŸünün ülke ekonomisi üzerinde oluÅŸturduÄŸu aÄŸÄ±r yükü hafifletmek için kamu harcamalarÄ±nda 57 milyar dolar kesintiye giden Suudi yönetimi, finansal rezervlerinin de 180 milyar dolarÄ±nÄ± kullandÄ±.UluslararasÄ± Para Fonu, geçen yÄ±l ekimde Suudi Arabistan'Ä±n finansal rezervlerinin 5 yÄ±l içinde tamamen eriyebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, 2017'de bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gayri safi yurt içi hasÄ±laya oranÄ±nÄ±n yüzde 9,6'ya gerilemesini beklendiÄŸini duyurmuÅŸtu.Ekonomide atÄ±lan önemli adÄ±mlarla Suudi Arabistan'Ä±n bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l 87 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.