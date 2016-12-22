Motorlu taÅŸÄ±tlarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra fiyatlarÄ± artacak

YÄ±lbaÅŸÄ±yla birlikte motorlu taÅŸÄ±tlardaki Ã–TV deÄŸiÅŸikliÄŸiyle fiyatlarda artÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Bu nedenle ikinci el araba piyasasÄ±nda da hareketlilik olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Tüketiciler BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Åžahin, bu konuda çok sayÄ±da ÅŸikayet almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, vatandaÅŸlarÄ±n araçlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekiyor ve kendi araçlarÄ±ymÄ±ÅŸ gibi internet üzerinden satÄ±ÅŸ ilanÄ± veriyor. Bu kiÅŸiler, kendisini arayan kiÅŸilerle aracÄ±n satÄ±lmasÄ± hususunda pazarlÄ±k yapÄ±yor. BazÄ±larÄ±yla anlaÅŸma saÄŸlanÄ±yor. Ancak vatandaÅŸ baÅŸkasÄ±nÄ±n aracÄ±nÄ±n kendisine satÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyor. VatandaÅŸ, anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± durumunda dolandÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n istediÄŸi yere bir miktar kapora yatÄ±rÄ±yor. Ancak ondan sonra ortada ne araç ne de satÄ±cÄ± kalÄ±yor. VatandaÅŸ verdiÄŸi kaporayla ortada kalÄ±yor." dedi.

"KAPORA OLMAZSA OLMAZ BÄ°R ÅžART DEÄžÄ°L"

Åžahin, 2. el otomobil almak isteyen vatandaÅŸlara ÅŸu önerilerde bulundu:"Böyle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸan tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazÄ± durumlar var. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z internet üzerinden yapacaklarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸlerde öncelikle dolandÄ±rÄ±lma ihtimalini her zaman akÄ±llarÄ±nda tutmalÄ±. Çünkü satÄ±cÄ± ve araçla aynÄ± ortamda bulunulmuyor. VatandaÅŸ aracÄ± da satÄ±cÄ±yÄ± da görmüyor. AlÄ±ÅŸveriÅŸ sanal bir ortamda oluyor. AyrÄ±ca, satÄ±ÅŸlarda kapora olmazsa olmaz bir ÅŸart deÄŸildir. Ä°lk önce kaporasÄ±z satÄ±ÅŸ zorlanmalÄ±. Olmazsa aracÄ±n ruhsat fotoÄŸrafÄ±nÄ± isteyip kapora talep edenin hesap numarasÄ±ndaki isim ile ruhsattaki araç sahibinin isminin aynÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± mutlaka kontrol etmeli. Ä°sim farklÄ±ysa kesinlikle kapora yatÄ±rÄ±lmamalÄ±."

"BÄ°LGÄ°LERÄ°N DOÄžRULUÄžU TEYÄ°T EDÄ°LMELÄ°"

Åžahin, isimlerin aynÄ± olmasÄ± durumunda da acele edilmemesini tavsiye ederek, resmi yollardan aracÄ±n diÄŸer özelliklerinin sorgulanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.Bu yolun oldukça saÄŸlam olduÄŸunu aktaran Åžahin, "AracÄ±n plakasÄ±nÄ± yazÄ±p '5664'e göndererek, bilgilerin doÄŸruluÄŸu teyit edilmeli. Böylece aracÄ±n gerçek sahibi olduÄŸuna ciddi oranda emin olabiliriz. AyrÄ±ca aracÄ±n vergi borcu, hasar durumu, kilometre bilgileri ve muayenesinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve üzerinde rehin ya da haciz olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenme ÅŸansÄ±mÄ±z da oluyor. BunlarÄ± yapmadan kapora yatÄ±rmak dolandÄ±rÄ±lmaya yol açabilir." diye konuÅŸtu.

"Ä°LANLARDAKÄ° TABÄ°RLERE DÄ°KKAT EDÄ°LMELÄ°"

Åžahin, söz konusu dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n çok cazip fiyatlar sunarak, "acil", "piyasanÄ±n altÄ±nda satÄ±ÅŸ", "ihtiyaçtan satÄ±yorum" gibi sözlerle kandÄ±rma yöntemini kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, vatandaÅŸlara bu tür ilanlara ön yargÄ±lÄ± yaklaÅŸmasÄ±nÄ± önerdi.Bu aÅŸamalardan sonra da yapÄ±lmasÄ± gerekenler olduÄŸunu vurgulayan Åžahin, "KaporayÄ± PTT'den deÄŸil, banka ÅŸubelerinden ve açÄ±klama kÄ±smÄ±na 'kaporadÄ±r' yazarak yatÄ±rÄ±n. SatÄ±ÅŸ galeri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lÄ±yorsa, vergi levhasÄ± ve ruhsat fotoÄŸrafÄ±nÄ± birlikte isteyin. Bütün bunlara raÄŸmen dolandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸsak ilan detayÄ±nÄ±n ekran görüntüsü ile birlikte kaporanÄ±n makbuzuyla savcÄ±lÄ±ÄŸa gidip ÅŸikayetçi olmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.