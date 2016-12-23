YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri ve alkollÃ¼ iÃ§kiye zam yapÄ±ldÄ±

Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan TAPK'e gÃ¶re, tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri ile alkolÃ¼ iÃ§ki satÄ±ÅŸ belgelerine 3.8 zam yapÄ±ldÄ±.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yer alan Tütün ve Alkol PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (TAPDK) tebliÄŸine göre, en yüksek zam tütün ürünü, alkollü içki ve etil alkol/metanol toptan satÄ±ÅŸ belgeleri bedellerine geldi. Buna göre, 2016 yÄ±lÄ±nda 3 bin 850 lira olan belge bedelleri yüzde 30 artÄ±ÅŸla 5,000 liraya çÄ±ktÄ±.

Ä°LÇELERDE 255 LÄ°RADAN 265 LÄ°RAYA YÜKSELDÄ°

Tütün ürünü, alkollü içki perakende satÄ±ÅŸ belgeleri için ödenen bedeller; il merkezlerinde ve büyükÅŸehir belediyesine dahil ilçelerde 255 liradan 265 liraya, ilçe merkezlerinde 175 liradan 185 liraya, belde veya köy gibi diÄŸer mahallerde 60 liradan 65 liraya yükseltildi. TebliÄŸ çerçevesinde açÄ±k içki satÄ±ÅŸ belgeleri için il merkezlerinde ve büyükÅŸehir belediyesine dahil ilçelerde 1,045 liradan 1,085 liraya, ilçe merkezlerinde ve diÄŸer mahallerde 405 liradan 420 liraya çÄ±karÄ±ldÄ±.