KOBÄ°'lere verilecek faizsiz kredi desteÄŸi iÃ§in 200 bini aÅŸkÄ±n mÃ¼racaat yapÄ±ldÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresinin SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi programÄ±na 200 bin kiÅŸi baÅŸvurdu.

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, Küçük ve Orta Ölçekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresinin SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi programÄ±na 200 bini aÅŸkÄ±n baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KOSGEB veri tabanÄ± yenilenmeden bu baÅŸvurular kabul edilerek, kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli." ifadesini kullandÄ±.

200 BÄ°NÄ° AÅžKIN MÜRACAAT YAPILDI

Palandöken, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, KOBÄ°'lere ilk yÄ±lÄ± ödemesiz, 3 yÄ±l vadeli, 50 bin liraya kadar verilecek faizsiz destek için 200 bini aÅŸkÄ±n müracaat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.KOSGEB veri tabanÄ±na kayÄ±t yaptÄ±rmak ve verilecek krediden faydalanmak için bu soÄŸukta kuyruklarda bekleyen 200 bini aÅŸkÄ±n insanÄ±n emeÄŸinin boÅŸa gitmemesi gerektiÄŸini ifade eden Palandöken, 50 bin liralÄ±k krediden faydalanmak için baÅŸvuran her esnafa ÅŸans verilmesinin ekonomiyi ve piyasalarÄ± canlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"KREDÄ° ALAMAYAN ESNAFA YENÄ° BÄ°R HAK VERÄ°LMELÄ°"

Palandöken, baÅŸvuruda bulunup kredi alamayan esnafa 2017'nin baÅŸÄ±nda yeni bir hak verilerek krediden yararlanmalarÄ±nÄ±n önünün açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Verilecek para hibe deÄŸil kredi. Söz konusu para kredi olarak verilecek ve tekrar devlete geri dönecek. Bir baÅŸka önemli konu ise bu kredi 80 milyona yakÄ±n vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± uzaktan yakÄ±ndan ilgilendiriyor. Daralan piyasalarÄ±n canlanmasÄ± ve esnafa can suyu olmasÄ± için çok önemli. Çünkü yaÅŸanan iç ve dÄ±ÅŸ destekli olumsuz ekonomik geliÅŸmeler sebebiyle esnafÄ±mÄ±zÄ±n krediye olan ihtiyacÄ± beklenin üzerinde. EsnafÄ±mÄ±zÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n giderilebilmesi ve bu avantajlÄ± krediden faydalanabilmesi adÄ±na müracaat eden 200 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸiye KOSGEB veri tabanÄ± yenilenmeden bu baÅŸvurular kabul edilerek kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli. Bunun için tüm esnafÄ±mÄ±z hükümetten müjde beklemektedir."