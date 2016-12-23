Ana Sayfa | EKONOMÄ° 23/12/2016 12:20

Memur emeklileri mÃ¼jde Ek ikramiye Ã¶nergesi kabul edildi


30 yÄ±ldan fazla memur emeklisi olanlara ek ikramiye mÃ¼jdesi verildi. Buna gÃ¶re, Ocak-Mart arasÄ±nda 7 bin 500 TL'lik kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸi geri kalan kÄ±smÄ±nÄ±n ise 2018'de verilmesi bekleniyor.

30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± için, ek ikramiye ödenmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n 3 ay içerisinde verilmesine iliÅŸkin düzenlemenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kanun tasarÄ±sÄ± TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

7.500 TL 3 AY Ä°ÇÄ°NDE ÖDENECEK

SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarÄ±nÄ± üç ay içinde ödeyecek. Kalan tutar bir yÄ±l sonra ödenecek.

DAVALAR DÜÅžECEK

Mahkemeler, açÄ±lmÄ±ÅŸ davalarda "davanÄ±n konusuz kalmasÄ± sebebiyle karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na" karar vererek, davalarÄ± düÅŸürecek. YargÄ±lama giderleri SGK üzerinde bÄ±rakÄ±lacak. Avukatlara ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece, mahkemelerin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. 60 bin dolayÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TUTARA ENFLASYON FARKI YANSIMAYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK)n çok aÄŸÄ±r emekli ikramiyesi ödemeleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalma riski ortaya çÄ±kÄ±nca, yasal düzenleme gündeme getirildi. Düzenleme uyarÄ±nca, geçmiÅŸte emekli olanlarÄ±n 30 yÄ±lÄ± aÅŸan hizmetleri için emekli ikramiyeleri, "görevlerinden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± tarihteki emekli keseneÄŸine esas aylÄ±k unsurlarÄ± üzerinden" yapÄ±lacak. ÖrneÄŸin 2000 yÄ±lÄ±nda 67 yaÅŸÄ±nda emekli olan bir öÄŸretim görevlisi, 45 yÄ±l hizmeti bulunuyorsa, bu kiÅŸiye veya hak sahiplerine, 2000 yÄ±lÄ±ndaki katsayÄ±lar üzerinden15 yÄ±llÄ±k ikramiye ödenecek. Düzenlemeye göre bu tutara enflasyon farkÄ± yansÄ±tÄ±lmayacak. YakÄ±n zamanda emekli olanlarÄ±n ise daha az kaybÄ± söz konusu olacak.

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