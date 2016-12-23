Hindistan'da yaÅŸanan nakit para sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± fÄ±rsata Ã§evirdiler

Hindistan'Ä±n banknotlarÄ±n piyasadan Ã§ekilmesiyle nakit para sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekenlere Snapdeal isimli online satÄ±ÅŸ platformu kullanÄ±cÄ±larÄ±na nakit para satÄ±yor.

Hindistan'da banknotlarÄ±n piyasadan çekilmesiyle ülkede nakit para sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yor. Bu durumu bir fÄ±rsata çeviren Snapdeal isimli online satÄ±ÅŸ platformu kullanÄ±cÄ±larÄ±na nakit satÄ±yor.Hindistan'da hükümet piyasada bulunan paralarÄ±n yüzde 86'sÄ±nÄ± tedavülden kaldÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bu kararÄ±n ardÄ±ndan nüfusu bir milyarÄ± geçen ülkede nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸ gösterdi.8 KasÄ±m tarihinde paralarÄ±n tedavülden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla HindistanlÄ±larÄ±n çoÄŸu para çekebilmek için banka önlerinde beklemeye baÅŸladÄ±.

KURYEYLE TESLÄ°M EDÄ°LÄ°YOR

Bu durumu bir iÅŸ modeline çeviren Snapdeal, Cash@Home adÄ±nÄ± verdiÄŸi yeni hizmetine baÅŸladÄ±. Bu hizmette kullanÄ±cÄ±lar 2 bin Hindistan rupisine (yaklaÅŸÄ±k 100 lira) kadar nakit para satÄ±n alabiliyor. Özel kuryeler kullanÄ±cÄ±larÄ±n satÄ±n aldÄ±klarÄ± bu paralarÄ± kapÄ±ya kadar götürüyorlar. Bu hizmetin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 1 rupi bedel (5 kuruÅŸ) talep eden ÅŸirket yoÄŸun ilgiden memnun olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

KREDÄ° KARTIYLA ÖDEME

Nakit parayÄ± satÄ±n alanlar ödemeyi banka havalesi ya da kredi kartÄ±yla yapabiliyor. Hükümet bu kararÄ±, kara para, vergi kaçÄ±rma ve sahte banknot kullanÄ±mÄ±nÄ± önlemek için aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.