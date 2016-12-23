Rusya TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik o yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±yor

Rusya TarÄ±m ÃœrÃ¼nleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksey Alekseenko, TÃ¼rk sebzelerine yÃ¶nelik ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Rus haber ajansÄ± RIA’ya konuÅŸan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasaÄŸÄ±yla ilgili kararÄ±n, 26-27 AralÄ±k’ta açÄ±klanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. KararÄ±n ardÄ±ndan sebzelerin ithalatÄ±na derhal baÅŸlanabileceÄŸini belirten Alekseenko, son teknik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da tamamlanmak üzere olduÄŸunu söyledi. Rosselkhoznadzor BaÅŸkanÄ± Sergey Dankvert de daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye’den patlÄ±can, kabak ve marul ithalatÄ±nÄ± serbest bÄ±rakabileceklerini belirtmiÅŸti.