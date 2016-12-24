Ana Sayfa | EKONOMÄ° 24/12/2016 14:52

Dolar haftayÄ± nasÄ±l kapattÄ±


Haftasonunu 3,5080 liradan kapatan dolar, yÃ¼kselmeye devam ediyor.

KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 3,5060 liradan alÄ±nan dolar 3,5080 liradan satÄ±lÄ±yor. Dünkü kapanÄ±ÅŸta dolarÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 3,5140 lira olmuÅŸtu. 18:00 itibariyle dolar haftayÄ± 3.5171'den kapattÄ±.3,6640 liradan alÄ±nan euronun satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 3,6660 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanÄ±ÅŸta euronun satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 3,6700 lira olmuÅŸtu. 18:00 itibariyle euro haftayÄ± 3.6709'dan kapattÄ±.

PÄ°YASALAR NE DURUMDA?

BankacÄ±lar baÅŸta anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi olmak üzere siyasi geliÅŸmelerin piyasalarda takip edildiÄŸini belirtirken bir diÄŸer taraftan jeopolitik geliÅŸmeler izlenmeye devam ediliyor. Tahvil-bono piyasasÄ±nda ise 11 Åžubat 2026 itfalÄ± 10 yÄ±llÄ±k gösterge tahvil dün spot kapanÄ±ÅŸta ortalama bileÅŸik faiz yüzde 11.13 valörde son iÅŸlem yüzde 11.15 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalÄ± tahvilde ortalama bileÅŸik faiz dün spot kapanÄ±ÅŸta yüzde 10.65 seviyesindeydi.

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