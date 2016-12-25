Elektrik fiyatlarÄ± artÄ±nca tavan fiyat uygulamasÄ± gÃ¼ndeme geldi

Elektrik fiyatlarÄ± saatlik bazda 1.9 TL'yi gÃ¶rÃ¼nce enerji yÃ¶netimi fÄ±rsatÃ§Ä±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in tavan fiyat uygulamasÄ±nÄ± Ã¶nlem olarak sundu.

Elektrikte, fiyatlar saatlik bazda 1.9 TL'yi gördü. Bu düzey, 'Kriz fÄ±rsatçÄ±larÄ± harekete geçti' yorumlarÄ±na neden oldu. Enerji yönetimi fÄ±rsatçÄ±larÄ±n önüne geçmek için elektrikte 'tavan fiyat' uygulamasÄ±nÄ± gündeme aldÄ±.KÄ±ÅŸÄ±n bastÄ±rmasÄ± ve konutlarda Ä±sÄ±nma amaçlÄ± tüketimin artmasÄ± üzerine santrallara doÄŸalgaz akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kesilmesi, elektrikte arz-talep dengesini bozunca serbest piyasada fiyatlar (1 kilovatsaat elektrik) 2 TL'ye dayandÄ±. Enerji yönetimi, kriz fÄ±rsatçÄ±larÄ±nÄ±n önüne geçmek için elektrikte "tavan fiyat" uygulamasÄ±nÄ± gündemine aldÄ±. GAZBÄ°R BaÅŸkanÄ± YaÅŸar Arslan, enerji yönetiminin bu konuda bir çalÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸu doÄŸrulayarak, bunun gerekli bir önlem olduÄŸunu söyledi.

SANTRALLARA UYARI

DoÄŸalgaz tüketimi, kÄ±ÅŸÄ±n bastÄ±rmasÄ±yla özellikle Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Bursa gibi büyükkentlerde olaÄŸanüstü artÄ±ÅŸ gösterdi. Ankara'da enerji yönetimi, konutlardan gelen Ä±sÄ±nma amaçlÄ± yoÄŸun talebi karÅŸÄ±lamak için gaz santrallarÄ±na akÄ±ÅŸÄ± yüzde 90 kÄ±stÄ±. BazÄ± santrallar de devre dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Bu durum elektrik arz-talep dengesini sÄ±kÄ±ntÄ±ya soktu. Talebin yüksek seyrettiÄŸi elektrikte, serbest piyasada fiyatlar saatlik bazda 1.9 TL'yi gördü. Bu düzey, "Kriz fÄ±rsatçÄ±larÄ± harekete geçti" yorumlarÄ±na ve deÄŸerlendirmelerine yol açtÄ±.Enerji yönetimi, ocak ayÄ±nda havanÄ±n daha da soÄŸuyacaÄŸÄ± yönündeki tahminler üzerine elektrikteki arz sorununun fÄ±rsata çevrilmesini ve istismar edilmesini engellemek üzere önemli bir adÄ±m attÄ±. Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (EPDK), hafta içinde elektrik üreten ÅŸirketlerle görüÅŸtü. "Serbest piyasa"nÄ±n esas olduÄŸu ancak fiyatlarÄ± zirveye taÅŸÄ±yacak istismara ve kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na izin verilmeyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.Enerji yönetimi, kriz fÄ±rsatçÄ±larÄ±nÄ±n önüne geçmek için elektrikte "tavan fiyat" uygulamasÄ±nÄ± gündemine aldÄ±. HABERTÜRK'ün görüÅŸtüÄŸü bir kaynak, halen serbest piyasada elektrikte en fazla 2 TL'lik bir fiyatÄ±n oluÅŸabileceÄŸini belirterek, "Bu dönemin koÅŸullarÄ± dikkate alÄ±narak, bir tavan üzerinde çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. Rakam henüz net deÄŸil. Ancak, bu 2 TL'nin çok çok altÄ±nda olacaktÄ±r" dedi.

GEREKLÄ° BÄ°R ÖNLEM

GAZBÄ°R BaÅŸkanÄ± YaÅŸar Arslan, enerji yönetiminin bu konuda bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayarak, bunun gerekli olduÄŸunu söyledi. Arslan, doÄŸalgaz santrallarÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ±n kesilmesi nedeniylem günlük milyonlarca liralÄ±k zarar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yönetiminde bulunduÄŸu AKSA'nÄ±n kesinti nedeniyle günlük zararÄ±nÄ±n 5 milyon TL dolayÄ±nda olduÄŸunu söyledi.

HAFTASONU ELEKTRÄ°K FÄ°YATLARI DÜÅžTÜ

Serbest piyasada cuma günü saatlik bazda saat 14.00 için 1.9 TL ve ortalama 58 kuruÅŸ olan elektrik fiyatlarÄ±, cumartesi ve pazar düÅŸtü. Cumartesi 23 kuruÅŸ olan fiyat bugün 22 kuruÅŸ olarak kayÄ±tlara geçti.