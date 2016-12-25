O yarÄ±m ada 5-6 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak

Trabzon'un Arsin ilÃ§esinde kurulacak "DoÄŸu Karadeniz EndÃ¼stri ve YatÄ±rÄ±m AdasÄ±" iÃ§in ilk kazma 2017'de vuruluyor.

Arsin Belediye BaÅŸkanÄ± Erdem Åžen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "DoÄŸu Karadeniz Endüstri ve YatÄ±rÄ±m AdasÄ±" projesinin, DoÄŸu Karadeniz Projesi Bölge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (DOKAP) 2014-2018 YÄ±lÄ± Eylem PlanÄ±nda yer alan, devletin onayladÄ±ÄŸÄ± bir proje olduÄŸunu söyledi.

TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ°

Trabzon ValiliÄŸinden BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Trabzon Ticaret ve Sanayi OdasÄ±ndan DoÄŸu Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±na kadar kentteki tüm bileÅŸenlerin projeyi desteklediÄŸini belirten Åžen, projenin sadece Trabzon için deÄŸil tüm bölge, dolayÄ±sÄ±yla da Türkiye için önemli olduÄŸunu ifade etti.Åžen, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± da olan Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu'nun projeye sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ilerlemesi için gerekli desteÄŸi verdiÄŸini aktararak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Özlü'ye de bilgi aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve olumlu görüÅŸme saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°NOVASYON MERKEZÄ°

Projenin hayata geçirilmesi için gerekli kanun düzenlemesini içeren tasarÄ±nÄ±n yer alacaÄŸÄ± torba yasanÄ±n Ocak 2017'de TBMM'de görüÅŸülmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžen, böylece ilçede inovasyon merkezi, endüstri bölgesi kurulabileceÄŸini kaydetti.

KÄ°ÅžÄ° BAÅžI MÄ°LLÄ° GELÄ°R 11 BÄ°N DOLAR SEVÄ°YESÄ°NDE

Åžen, Türkiye'de kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelirin 11 bin dolar seviyesinde olduÄŸuna dikkati çekerek, "GeliÅŸmiÅŸ ülkelerle geliÅŸmekte olan ülkeler arasÄ±nda 'orta gelir tuzaÄŸÄ±' olarak adlandÄ±rÄ±lan hadise var. Bu tuzaÄŸa düÅŸmemek için üretim yapmamÄ±z lazÄ±m. Üretim yapabilmek, yeni bir ÅŸeyler oluÅŸturabilmek için özel arazilere ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.DoÄŸu Karadeniz'in düz arazi açÄ±sÄ±ndan Ä°ç Anadolu veya diÄŸer bölgeler kadar zengin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Åžen, ÅŸöyle devam etti:"DolayÄ±sÄ±yla gerek malÄ±n getirilmesi açÄ±sÄ±ndan, gerekse hem ithalat hem de ihracat için son derece önemli bir yer yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°lçemizde, bin dönüm üzerine kurulu Arsin Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) var. Arsin OSB'nin içinde Endüstri Meslek Lisemizde gençlerimiz eÄŸitim alÄ±yor. YanÄ± baÅŸÄ±nda ise Arsin Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Yine aynÄ± bölgedeki 20 dönümlük alan Teknokent alanÄ± olarak ilan edildi."

"NÄ°TELÄ°KLÄ° GÜZEL BÄ°R MERKEZ OLUÅžTURMAYI AMAÇLIYORUZ"

Åžen, iÅŸsizliÄŸe çare bulmak için üretim, ardÄ±ndan ihracat yapmak gerektiÄŸini belirterek, bunun ilk kuralÄ±nÄ±n ise nitelikli eleman yetiÅŸtirmek olduÄŸunu, bunu da Trabzon'un sanayi ve ticaret bölgesi Arsin'de hayata geçirmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Trabzon'da tüm bileÅŸenlerin sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± projenin hayata geçirilmesiyle DoÄŸu Karadeniz'de yaÅŸanan göçü azaltmayÄ±, gençlere yeni iÅŸ sahasÄ± açmayÄ± ve ekonomiyi canlandÄ±rmayÄ± hedeflediklerini anlatan Åžen, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HEP BERABER GÖRECEÄžÄ°Z"

"Ä°nÅŸallah önümüzdeki dönemde, yani 2017 yÄ±lÄ±nda proje sahasÄ±nda dolgu çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ve diÄŸer inÅŸaatlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hep berber göreceÄŸiz. Türkiye, yaÅŸanan sürece raÄŸmen Avrasya Tüneli'ni açtÄ±, Kanal Ä°stanbul'u yapmaya yeltendi, Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacak. Bu kadar önemli projeleri hayata geçiren Türkiye için DoÄŸu Karadeniz Endüstri ve YatÄ±rÄ±m AdasÄ± projesini yapmak zor olmayacaktÄ±r. Eminim ki bunu da ülkemizin çok önemli diÄŸer projeleri arasÄ±nda hayata geçireceÄŸiz."

YATIRIM 800 DÖNÜMDE KURULACAK

Åžen, projenin, ilçe merkezindeki Arsin Devlet Hastanesinin bulunduÄŸu mevkiden YeÅŸilyalÄ± Mahallesindeki Falkoz Kuran Kursu mevkisi arasÄ±nda uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aktararak, "BurasÄ± yaklaÅŸÄ±k 3.5 kilometrelik alan. Denize doÄŸru da 500 metre. YatÄ±rÄ±m adasÄ± yaklaÅŸÄ±k bin 800 dönümde kurulacak. Bu alanÄ±n önüne yükleme, boÅŸaltmanÄ±n yapÄ±labileceÄŸi bölüm gelecek. YatÄ±rÄ±m adamÄ±z inÅŸallah örnek olacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Arsin OSB'deki firmalarda yaklaÅŸÄ±k 5, 6 bin kiÅŸinin istihdam edildiÄŸini belirten Åžen, "Buradan iki kat büyüklükte olacak yatÄ±rÄ±m adasÄ±nda nereden bakarsanÄ±z iki katÄ± yani 10, 12 bin kiÅŸinin istihdamÄ± saÄŸlanacak. SayÄ± çok önemli deÄŸil, asÄ±l olan istihdama katkÄ± saÄŸlamaktÄ±r onun için 1 kiÅŸiye de 10 kiÅŸiye de 100 kiÅŸiye de iÅŸ bulabilirsek ne mutlu bize." diye konuÅŸtu.Åžen, nitelikli güzel bir merkez oluÅŸturma amacÄ±yla üretim yapacak sanayi firmalarÄ±na 100'er dönümlük parsel tahsis etmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.