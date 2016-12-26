Vergi Ã¶demeleri kredi kartÄ±yla da yapÄ±lacak

Vergi Ã¶demeleri, elektronik sistemle birlikte kredi kartÄ±yla Ã¶deme olanaÄŸÄ±nÄ± da beraberinde getirdi. Kredi kartÄ± ile tahsilat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda alacaÄŸÄ±n takibini yine bankalar yapacak.

Kamu alacaklarÄ±nÄ±n tahsilinde elektronik ödeme yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, nakit para kullanÄ±mÄ± minimuma iniyor. Vergi dairelerinin tahsilatÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± 300'ün üzerindeki gelir türünün de kredi kartÄ± ile tahsil edilmesi planlanÄ±yor. Yeni model ile hem kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ile daha etkin mücadele edilmesi, hem de sahte para ile iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± ve rüÅŸvetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (GÄ°B) tarafÄ±ndan yürütülen çalÄ±ÅŸma ile her türlü idari para cezalarÄ±, ücret ve gelir kazançlarÄ± yeni dönemde bankacÄ±lÄ±k sistemi üzerinden yapÄ±lacak. Böylece devlet mükelleflerden direk olarak tahsilat yerine muhatap bankalar olacak.

Ä°NDÄ°RÄ°M GELEBÄ°LÄ°R

Sadece Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n milyonlarca mükelleften milyarlarca liralÄ±k alacaÄŸÄ± bulunuyor. Kamunun iÅŸlemlerinde nakit paranÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yeni yÄ±lda hÄ±z kazanacaÄŸÄ±na dikkat çeken GÄ°B kaynaklarÄ±, "Her ÅŸeyin sistemden ödenmesi planlanÄ±yor. Gerekirse buna elektronik ortamda yapanlarla ilgili destekleyici bazÄ± ÅŸeyler de olabilir. Ä°ndirimler düÅŸünülüyor. BazÄ± öneriler var. ÖrneÄŸin nakit para yerine bir ödemenin kartla ya da elektronik bankacÄ±lÄ±kla yapÄ±lmasÄ± halinde yüzde 0.25 gibi oranlardan baÅŸlamak üzere bazÄ± indirimler yapÄ±lmasÄ± masada tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" tespitini yaptÄ±.

KREDÄ° KARTIYLA ÖDEME YAPILABÄ°LECEK KALEMLER

Kamu gelirlerinin önemli gelir kalemlerinden olan Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi (MTV), trafik para cezalarÄ±, geçiÅŸ ücreti ve buna baÄŸlÄ± idari para cezasÄ±, karayollarÄ± taÅŸÄ±ma kanunu idari para cezasÄ±, gayrimenkul sermaye iradÄ±ndan kaynaklÄ± gelir vergisi, tapu harcÄ±, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanÄ±m izin harcÄ± ile 6111 ve 6552 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda ödemeler kredi kartÄ± ile tahsil edilebiliyor.

"SAHTEKARLIKLARIN DA ÖNÜNE GEÇER"

Kamuda nakit para yerine tüm ödemelerin elektronik bankacÄ±lÄ±k ile kredi kartÄ± üzerinden yapÄ±lmasÄ±nÄ±n güvenli iÅŸlemleri de beraberinde getireceÄŸine dikkat çeken Maliye kaynaklarÄ±, "Nakit paranÄ±n kalkmasÄ± sahtekarlÄ±klarÄ± da önler. Vergi dairesi 300'ün üzerinde gelir türü tahsilatÄ± yapÄ±yor. Bir bölümünde kredi kartÄ±na geçildi ama geçilmeyen çok sayÄ±da ödeme var. Banka üzerinden ödeme yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi.

BANKA TAHSÄ°LAT KANALI GENÄ°ÅžLÄ°YOR

GÄ°B'in 2016 YÄ±lÄ± Performans ProgramÄ±'nda yer alan bilgilere göre de vergi ve diÄŸer gelirleri toplamada etkinliÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Borcu hakkÄ±nda bilgilendirilen mükellef sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±larak cari dönemde ödenmesi gereken vergi ve diÄŸer kamu gelirlerinin tahsilat oranÄ±nÄ±n yükseltilmesi planlanÄ±yor. mme alacaklarÄ±nÄ±n süresinde, kolay ve daha düÅŸük maliyetle tahsilatÄ±nÄ± saÄŸlayabilmek için banka tahsilat kanallarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve çeÅŸitlendirilmesine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda bankalarda Web-Banka-TahsilatlarÄ± modelinin geliÅŸtirilmesi, banka ortamlarÄ±nda program geliÅŸtirme, bankalarÄ±n internet ÅŸubelerinden ve Otomatik Para Çekme Makinelerinden (ATM) vergi tahsilatÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, alternatif ödeme imkanlarÄ± geniÅŸletilecek.