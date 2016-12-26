Bu mantarÄ±n fiyatÄ± altÄ±nla aynÄ± deÄŸerde

BakanlÄ±k, 'Siyah elmas' olarak nitelendiren ve fiyatÄ± 2 bin Euro'ya kadar Ã§Ä±kabilen trÃ¼f mantarÄ± daha fazla Ã¼retileceÄŸini sÃ¶yledi.

GÄ±dadan kozmetiÄŸe kadar çeÅŸitli alanlarda kullanÄ±lan dünyanÄ±n en pahalÄ± mantarÄ± trüf için BakanlÄ±k harekete geçti. 'Siyah elmas' olarak nitelendirilen, kalitesi ve türüne göre kilogram fiyatÄ± 2 bin Euro'ya kadar çÄ±kabilen trüf mantarÄ±, artÄ±k daha fazla üretilecek.

2 BÄ°N 450 DEKAR ALAN ARTTIRILACAK

2016 yÄ±lÄ± KasÄ±m ayÄ± itibarÄ±yla orman geniÅŸliÄŸi bin 370 dekarÄ± bulan trüf ormanÄ± için BakanlÄ±k, 2019 yÄ±lÄ±na kadar 2 bin 450 dekar alanda daha trüf ormanÄ± kurulmasÄ±nÄ± hedefliyor.Öte yandan BakanlÄ±k, arÄ±cÄ±lÄ±k ve bal üretimini artÄ±rmak için de 3 yÄ±llÄ±k yol haritasÄ± belirledi. Verilen desteklerle arÄ±cÄ±lÄ±k ve bal üretimini dünyada 6'ncÄ± sÄ±radan 2'nci sÄ±raya çÄ±karan BakanlÄ±k, yeni bal ormanlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± için üretimi daha da artÄ±racak.

2019 YILINA KADAR 5 BÄ°N KÖYE 5 BÄ°N GELÄ°R GETÄ°RÄ°CÄ° ORMAN

Bu kapsamda ÅŸu ana kadar 286 olan bal ormanÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nda 465'e çÄ±karÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Köylülerin yerinde kalkÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± için de 2019 yÄ±lÄ±na kadar 5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kurulmasÄ± planlanÄ±yor. Bu kapsamÄ±nda 2015 ve 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bin 702 köyde, 4 milyon 200 bin TL gelir getirici türde fidan dikildi. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra 2016 yÄ±lÄ±nda 30 milyon metreküp olan odun ham madde ihtiyacÄ±nÄ±n 20 milyon metreküpü Orman Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda 500 milyon lira olan orman ürünleri geliri, 2016 yÄ±lÄ±nda 2,7 milyar liraya ulaÅŸÄ±rken 2019 yÄ±lÄ±na kadar toplamda 2,97 milyar lirayÄ± bulmasÄ± öngürülüyor.