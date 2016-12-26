TÃ¼rk bayraÄŸÄ± takan yatlardan vergi ve harÃ§lar kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'nda kabul edilen dÃ¼zenlemeyle, TÃ¼rk bayraÄŸÄ± takacak yatlar iÃ§in gÃ¼mrÃ¼k vergisi, damga vergisi ve harÃ§lar kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Torba tasarÄ±da yer alan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, tasarÄ±da yer alan maddelerle iki ayrÄ± düzenleme yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Maddelerden biriyle yatlar üzerindeki yÄ±llÄ±k harcÄ± kaldÄ±rdÄ±k. Geçici maddeyle de halihazÄ±rda yabancÄ± bayraklÄ± olan ve kanun çÄ±ktÄ±ktan sonra Türk bayraÄŸÄ±na geçecek yatlar üzerindeki yükü bir kereliÄŸine kaldÄ±rÄ±yoruz.Yani, yabancÄ± bayraklÄ± olup da bu kanun çÄ±ktÄ±ktan sonra Türk bayraklÄ± hale geçecek gemi ve yatlar için gümrük vergisi, damga vergisi, harç ve veraset ve intikal vergisi gibi bütün vergileri kaldÄ±rÄ±yoruz ki, bu 5 bin 400 diye ifade edilen yatlar Türkiye'ye gelsin" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

KAYIP 16 MÄ°LYON TL

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Selçuk Sert, ÅŸu anda Türk denizleri ve marinalarÄ±nda 4 bin 500 Türk bayraklÄ± tekne olduÄŸunu belirterek, "Türk sahipli yabancÄ± bayraklÄ± tekne sayÄ±sÄ± ise 5 bin 600 adet. BunlarÄ±n içinde 12 metrelik amatör denizci teknesi de var, 30 metrelik yat da var" dedi. UluslararasÄ± mevzuat gereÄŸi bunlara herhangi bir yaptÄ±rÄ±m uygulama ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Selçuk ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bunlar Türk bayraÄŸÄ±na geçtiÄŸi takdirde tescil sÄ±rasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k büyüklüÄŸüne göre ortalama bin lira civarÄ±nda gelir elde edilecek. Harç kaynaklÄ± vazgeçilen gelir ise yaklaÅŸÄ±k 16 milyon lira. AlÄ±nacak tescil geliri bu baybÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaktÄ±r. Fakat buradaki asÄ±l amaç bu teknelerin kontrol ve denetim dÄ±ÅŸÄ±nda ve yabancÄ± bayraklarla bizim Türk marinalarÄ±nda dolaÅŸmasÄ±nÄ±n önüne geçilmesidir. BunlarÄ± sadece liman devleti olarak sÄ±nÄ±rlÄ± yetkilerimizle denetleyebiliyoruz."

BAYRAK DEÄžÄ°ÅžÄ°NCE TÜRK MÜ ÇALIÅžACAK?

Komisyon bilgi veren UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± Deniz Ticareti Genel Müdür Vekili Cemalettin Åževli de, teknelerin Türk bayraÄŸÄ±na geçmesinin faydalarÄ±nÄ± anlatÄ±rken, "Bizim teknemiz olduÄŸu zaman biz ne yapÄ±yoruz? Kendi adamÄ±mÄ±zÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±. Komisyon BaÅŸkanÄ± Bilgiç, bu açÄ±klamaya "Ütopik açÄ±klama yapmayÄ±n. Yani bayrak deÄŸiÅŸince Türk mü çalÄ±ÅŸacak o teknelerde?" tepkisini gösterdi. MHP'li Mustafa KalaycÄ± ise maddeyle tüm yatlarda yÄ±llÄ±k olarak alÄ±nan harçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "O zaman kara araçlarÄ±nda da kaldÄ±ralÄ±m ya, her vizede harç ödüyoruz" önerisinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu BaÅŸkanÄ± Süreyya Sadi Bilgiç ise, "Onlar zaten buradalar, dÄ±ÅŸarÄ±da yok da o yüzden. Biz dÄ±ÅŸarÄ±dakini buraya getirme ve yabancÄ± sularda Türk bayraÄŸÄ±yla anlÄ± ÅŸanlÄ± dolaÅŸtÄ±rmak için bu düzenlemeyi yapÄ±yoruz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.