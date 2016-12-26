O marka Ã‡inde'ki 193 bin 611 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor

BMW, Ã‡in'e ithal ettikleri BMW 120i, 130i, 316i, 320i, 325i, 330i, 335i, X1, X3, X5, X6 ve M3 modellerini geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor.

Çin Kalite Denetleme ve Karantina Ä°daresince, araçlarÄ±n çaÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ±n hava yastÄ±ÄŸÄ±ndaki kusurdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.Geri çaÄŸÄ±rmanÄ±n, 9 AralÄ±k 2005 ile 23 AralÄ±k 2011 arasÄ±nda BMW China tarafÄ±ndan ithal edilen 168 bin 861 BMW 120i, 130i, 316i, 320i, 325i, 330i, 335i, X1, X3, X5, X6 ve M3 modellerini kapsadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GELECEK YIL AÄžUSTOS Ä°TÄ°BARÄ° Ä°LE BAÅžLAYACAK

AyrÄ±ca BMW Brilliance tarafÄ±ndan 12 Temmuz 2005 ile 31 AralÄ±k 2011 arasÄ±nda üretilen 24 bin 750 BMW 320i, 325i ve X1 serisi aracÄ±n da geri çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.ÇaÄŸÄ±rma iÅŸlemine gelecek yÄ±l aÄŸustos ayÄ±ndan itibaren baÅŸlanacaÄŸÄ± ve arÄ±zalÄ± parçalarÄ±n ücretsiz deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi.