Ana Sayfa | EKONOMÄ° 26/12/2016 13:30

O marka Ã‡inde'ki 193 bin 611 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor


BMW, Ã‡in'e ithal ettikleri BMW 120i, 130i, 316i, 320i, 325i, 330i, 335i, X1, X3, X5, X6 ve M3 modellerini geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor.

Çin Kalite Denetleme ve Karantina Ä°daresince, araçlarÄ±n çaÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ±n hava yastÄ±ÄŸÄ±ndaki kusurdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.Geri çaÄŸÄ±rmanÄ±n, 9 AralÄ±k 2005 ile 23 AralÄ±k 2011 arasÄ±nda BMW China tarafÄ±ndan ithal edilen 168 bin 861 BMW 120i, 130i, 316i, 320i, 325i, 330i, 335i, X1, X3, X5, X6 ve M3 modellerini kapsadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GELECEK YIL AÄžUSTOS Ä°TÄ°BARÄ° Ä°LE BAÅžLAYACAK

AyrÄ±ca BMW Brilliance tarafÄ±ndan 12 Temmuz 2005 ile 31 AralÄ±k 2011 arasÄ±nda üretilen 24 bin 750 BMW 320i, 325i ve X1 serisi aracÄ±n da geri çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.ÇaÄŸÄ±rma iÅŸlemine gelecek yÄ±l aÄŸustos ayÄ±ndan itibaren baÅŸlanacaÄŸÄ± ve arÄ±zalÄ± parçalarÄ±n ücretsiz deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


TÃ¼rk bayraÄŸÄ± takan yatlardan vergi ve harÃ§lar kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'nda kabul edilen dÃ¼zenlemeyle, TÃ¼rk bayraÄŸÄ± takacak yatlar iÃ§in gÃ¼mrÃ¼k vergisi, damga vergisi ve harÃ§lar kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.


Bu mantarÄ±n fiyatÄ± altÄ±nla aynÄ± deÄŸerde

BakanlÄ±k, 'Siyah elmas' olarak nitelendiren ve fiyatÄ± 2 bin Euro'ya kadar Ã§Ä±kabilen trÃ¼f mantarÄ± daha fazla Ã¼retileceÄŸini sÃ¶yledi.


Vergi Ã¶demeleri kredi kartÄ±yla da yapÄ±lacak

Vergi Ã¶demeleri, elektronik sistemle birlikte kredi kartÄ±yla Ã¶deme olanaÄŸÄ±nÄ± da beraberinde getirdi. Kredi kartÄ± ile tahsilat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda alacaÄŸÄ±n takibini yine bankalar yapacak.