KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k kredi desteÄŸinde ilk Ã¶demeler yapÄ±ldÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã¶lÃ§ekteki iÅŸletmelere 50 bin liralÄ±k "SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi" Ã¶demeleri baÅŸladÄ±.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (KOSGEB), 50 bin liralÄ±k "SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi" ödemelerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ÅŸletmeler, kredi kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda bankalar tarafÄ±ndan herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± halinde, bakanlÄ±ÄŸÄ±n 'ALO 130' numaralÄ± ÅŸikayet hattÄ±yla KOSGEB'e baÅŸvurabilecek." ifadesini kullandÄ±.

81 Ä°LDE 15 BÄ°N Ä°ÅžLETME FAYDALANACAK

Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k "SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi"ne iliÅŸkin açÄ±klamada bulundu. Faizsiz, 12 ayÄ± ödemesiz, geri kalanÄ±n 3'er aylÄ±k taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli desteÄŸe 244 bin 980 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özlü, söz konusu krediden 81 ilde belirlenen 15 bin iÅŸletmenin faydalanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"HERHANGÄ° BÄ°R SIKINTI HALÄ°NDE ALO 130'U ARAYIN"

Özlü, daha çok 1 ila 9 personel çalÄ±ÅŸtÄ±ran mikro iÅŸletmelere saÄŸlanacak kredinin, Kredi Garanti Fonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla anlaÅŸmalÄ± Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti BankasÄ±, Halkbank, Ä°ÅŸ BankasÄ±, VakÄ±flar BankasÄ±, YapÄ± Kredi BankasÄ± ve Ziraat BankasÄ± tarafÄ±ndan kullandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°ÅŸletmelerin, kredi kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda bankalar tarafÄ±ndan herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± halinde, bakanlÄ±ÄŸÄ±n "ALO 130" numaralÄ± ÅŸikayet hattÄ±yla KOSGEB'e baÅŸvurabileceklerine deÄŸinen Özlü, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Ä°ÅžLETMELER ÖLÇEKLERÄ°NE GÖRE SINIFLANDIRILDI"

"Kredi kullandÄ±rÄ±lmasÄ±nda, ilk olarak her il için Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre il kotasÄ± belirlendi. ArdÄ±ndan iÅŸletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±ldÄ±. TÜÄ°K verisine göre il kotasÄ±nÄ±n yüzde 93'ü mikro ölçekli iÅŸletmelere, yüzde 6'sÄ± küçük ölçekli iÅŸletmelere, yüzde 1'i ise orta ölçekli iÅŸletmelere ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸletmelerin iÅŸ birimi sayÄ±sÄ± göz önünde bulundurularak yapÄ±lan sÄ±ralamada bir eÅŸitlik söz konusu olursa, bilgi beyannamesinde yer alan bilgilere göre satÄ±ÅŸ hasÄ±latÄ± yüksek olan iÅŸletmeler lehine sÄ±ralama yapÄ±ldÄ±. Üretim ve istihdama katkÄ± saÄŸlayan iÅŸletmelere öncelik saÄŸlandÄ±."

KREDÄ° ALAMAYANLAR Ä°ÇÄ°N Ä°KÄ°NCÄ° BAÅžVURU ÅžANSI

Bakan Özlü, kredi almaya hak kazanamayan ya da baÅŸvuru süresini kaçÄ±ran adaylar için müjdeyi verdi. 2017 yÄ±lÄ± içerisinde ikinci bir uygulama daha yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyuran Özlü, "50 bin liralÄ±k SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸini almaya hak kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 2016 bütçesinden yapÄ±lacak. Yani KOBÄ°'lerimiz yÄ±l bitmeden 50 bin liralÄ±k desteklerini alabilecekler. Destek programÄ±na baÅŸvuramayan ya da baÅŸvurup yararlanma hakkÄ±nÄ± elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yÄ±lÄ± bütçesinden KOBÄ°'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapÄ±lacak." ifadesinde bulundu.

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