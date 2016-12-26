EPDK'nÄ±n ilk TÃ¼rk lirasÄ± ihalesini kazanan iÅŸletme aÃ§Ä±klandÄ±

AÄŸrÄ± il merkeziyle DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in yapÄ±lan lisans ihalesini AKSA DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž kazandÄ±.

EPDK, Türk LirasÄ± ile ilk ihalesini gerçekleÅŸtirdi. AÄŸrÄ± il merkeziyle DoÄŸubayazÄ±t ilçesi doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ± için yapÄ±lan lisans ihalesinde en düÅŸük teklifi, kilovatsaat baÅŸÄ±na 4,460 kuruÅŸ ile Aksa DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž verdi.

AKSA DAÄžITIM AÅž KAZANDI

EPDK'nÄ±n, Türk LirasÄ± ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi ilk ihalesini kilovatsaat baÅŸÄ±na 4,460 kuruÅŸ ile Aksa DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž kazandÄ±.Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafÄ±ndan düzenlenen ve ilk Türk lirasÄ± cinsinden yapÄ±lan ihaleye 5 ÅŸirket teklif verdi.

5 ÅžÄ°RKET TEKLÄ°F VERDÄ°

EPDK BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ertürk'ün ihale komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ihalede, önce 5 ÅŸirketin evraklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ilk zarflar açÄ±ldÄ±. Daha sonra teklifleri ihale ÅŸartnamesine uygun bulunan 5 ÅŸirketin birim hizmet ve amortisman bedellerinin bulunduÄŸu ikinci zarflar açÄ±ldÄ±.

22. TURDA KAZANDI

Ä°kinci zarflarÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en düÅŸük 3 teklif sahibi Aksa DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž, Fernas Ä°nÅŸaat AÅž ve Alöz Mühendislik Nak. Ä°nÅŸ. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Åžti. temsilcileri açÄ±k eksiltmeye davet edildi.AçÄ±k eksiltmenin ikinci turunda Alöz Mühendislik temsilcisi teÅŸekkür ederek ihaleden çekildi.AçÄ±k eksiltmenin 22. turunda Fernas Ä°nÅŸaat AÅž kilovatsaat baÅŸÄ±na 4,465, Aksa DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž ise 4,460 kuruÅŸ birim hizmet amortisman bedeli verdi. 23. turda Fernas Ä°nÅŸaat AÅž temsilcisi ihaleden çekildiklerini açÄ±kladÄ±. Böylece ihalede en düÅŸük teklifi kilovatsaat baÅŸÄ±na 4,460 kuruÅŸ ile Aksa DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž verdi.

Ä°haleye teklif veren diÄŸer 4 firma ve önerdikleri rakamlar ÅŸöyle:

- Fernas Ä°nÅŸaat AÅž: 4,465 kuruÅŸ / kilovatsaat kuruÅŸ

- Alöz Mühendislik Nak. Ä°nÅŸ. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Åžti.: 5,165 kuruÅŸ / kilovatsaat

- Siirt Batman DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž: 5,390 kuruÅŸ / kilovatsaat

- Akmercan Turizm TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k Ä°nÅŸaat Güvenlik Sistemleri Temizlik GÄ±da San. Tic. Ltd. Åžti.: 9,937 kuruÅŸ / kilovatsaat