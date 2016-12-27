Yeni yÄ±lda asgari Ã¼cret kaÃ§ TL olacak

29 AralÄ±k'ta bir araya gelecek olan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonunda asgari Ã¼cretin yen, yÄ±lda kaÃ§ TL olacaÄŸÄ±nÄ±n belli olmasÄ± bekleniyor

Milyonlarca çalÄ±ÅŸan 2017 asgari ücret rakamÄ±nÄ± merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandÄ±.YapÄ±lan görüÅŸmelerde iÅŸçiler, iÅŸveren ve sendikalar faklÄ± asgari ücret için rakamlar talep etti

Ä°ÅžÇÄ°LER ASGARÄ° ÜCRETÄ° 1600 TL Ä°STÄ°YOR

ToplantÄ±larda iÅŸçi kesimini temsil eden Türk-Ä°ÅŸ 2016 baÅŸÄ±nda 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yÄ±lda 1600 TL olmasÄ±nÄ± talep etti.

DÄ°SK: ASGARÄ° ÜCRET VERGÄ° DIÅžI BIRAKILSIN

DÄ°SK (Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu), asgari ücretin tümüyle vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yÄ±lÄ± için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasÄ±nÄ± istiyor.

Ä°ÅžVERENLER ZAM Ä°STEMÄ°YOR

Ä°ÅŸçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karÅŸÄ±n iÅŸverenler, geçen yÄ±lki artÄ±ÅŸ nedeniyle zam yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor.

BAKAN MÜEZZÄ°NOÄžLU AÇIKLAMA YAPMIÅžTI

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, asgari ücret görüÅŸmelerine iliÅŸkin, "Ä°stikrarlÄ± bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalÄ±cÄ± huzura dönüÅŸmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.

TÜÄ°K NET YAÅžAM MALÄ°YETÄ° RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) temsilcileri yapÄ±lan son toplantÄ±da "aÄŸÄ±r", "orta aÄŸÄ±r" ve "hafif iÅŸlerde" çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçinin net yaÅŸam maliyetine iliÅŸkin rakamlarÄ± komisyon ile paylaÅŸtÄ±.

Bir iÅŸçinin aylÄ±k net yaÅŸam maliyeti "aÄŸÄ±r" iÅŸlerde bin 668 lira 90 kuruÅŸ, "orta aÄŸÄ±r" iÅŸlerde bin 485 lira 30 kuruÅŸ, "hafif iÅŸlerde" ise bin 379 lira 40 kuruÅŸ olarak açÄ±klandÄ±.

YENÄ° ASGARÄ° ÜCRET NE ZAMAN BELLÄ° OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olmasÄ± beklenen toplantÄ±sÄ±nÄ±, 29 AralÄ±k PerÅŸembe günü ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda yapacak. Bu toplantÄ±da yeni asgari ücretin belli olmasÄ± bekleniyor.

ASGARÄ° ÜCRET 1350 TL OLURSA

Asgari ücretin bin 350 TL olmasÄ± durumunda istatistikler ÅŸöyle,

Brüt Asgari ücret: 1710 TL

SGK Primi: 239.40 TL

Ä°ÅŸsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL

Gelir Vergisi: 87.80 TL

Damga Vergisi: 12.97 TL

AGÄ°: 128.25 TL

Net Asgari ücret: 1352.73 TL

ASGARÄ° ÜCRET 1400 TL OLURSA

Asgari ücretin bin 400 TL olmasÄ± durumunda istatistikler ÅŸöyle,

Brüt Asgari ücret: 1773 TL

SGK Primi: 248,22 TL

Ä°ÅŸsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL

Gelir Vergisi: 91,07 TL

AGÄ°: 132,97 TL

Net Asgari Ücret: 1402,53 TL

ASGARÄ° ÜCRET 1600 TL OLURSA

Asgari ücretin bin 600 TL olmasÄ± durumunda istatistikler ÅŸöyle,

Brüt Asgari ücret: 2027 TL

SGK primi: 238,73 TL

Ä°ÅŸsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL

Gelir Vergisi: 104,13 TL

Damga Vergisi: 15,38

AGÄ°: 152 TL

Net Asgari ücret: 1603,60 TL