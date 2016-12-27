2017 yÄ±lÄ±nda alÄ±nacak MTV Ã¼cretleri aÃ§Ä±klandÄ±

Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi Ã¼cretleri yeni yÄ±lda zamlandÄ±.

Motorlu taÅŸÄ±tlardan 2017 yÄ±lÄ±nda alÄ±nacak Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi (MTV) ücretleri açÄ±klandÄ±. Buna göre en düÅŸük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çÄ±karÄ±ldÄ±.Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yer alan ilgili tebliÄŸ uyarÄ±nca, 1-3 yaÅŸ arasÄ± 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arasÄ± motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arasÄ± motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alÄ±nacak.

EN YÜKSEK MTV 23,586 TL

4-6 yaÅŸ arasÄ± 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arasÄ± motor hacmine sahip araçlardan bin 428 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arasÄ± motor hacmine sahip araçlardan ise 2 bin 217 lira MTV alÄ±nacak. 7-11 yaÅŸ arasÄ± 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arasÄ± motor hacmine sahip araçlardan 841 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arasÄ± motor hacmine sahip araçlardan ise bin 303 lira vergi alÄ±nacak.Bu yÄ±l için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda artÄ±rÄ±lan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaÅŸ arasÄ±ndaki 4,000 cm3 ve yukarÄ±sÄ± motor hacmine sahip araçlardan alÄ±nacak.

EN DÜÅžÜK MTV 68 TL

Listede yer alan en düÅŸük MTV tutarÄ± ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aÅŸaÄŸÄ±sÄ± motor hacmine sahip 16 ve yukarÄ± yaÅŸtaki araçlardan alÄ±nacak.1-6 yaÅŸ arasÄ± minibüslerden 776 lira, 7-15 yaÅŸ arasÄ± olanlardan 513 lira vergi alÄ±nacak. Yeni yÄ±lda 1-6 yaÅŸ arasÄ± 1,900 cm3 ve aÅŸaÄŸÄ±sÄ± motor hacmine sahip olan minibüslerden bin 35 lira, 1,901 cm3 ve yukarÄ±sÄ± motor hacmine sahip olanlardan bin 565 lira vergi alÄ±nacak.