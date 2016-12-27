KÃ¶prÃ¼ ve otoyollardan 2016 yÄ±lÄ±nda kaÃ§ TL kazanÃ§ saÄŸlandÄ±

KÃ¶prÃ¼ ve otoyol geÃ§iÅŸlerinden 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n 11 ayÄ±nda 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, yÄ±lÄ±n 11 ayÄ±nda 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira olarak gerçekleÅŸti.KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre, kasÄ±mda köprü ve otoyollardan 33 milyon 544 bin 788 araç geçti. Söz konusu geçiÅŸlerden elde edilen gelir, 99 milyon 871 bin 481 lirayÄ± buldu.AraçlarÄ±n 22 milyon 396 bin 814'ü otoyollarÄ± kullandÄ± ve bu araçlardan 77 milyon 279 bin 416 lira gelir saÄŸlandÄ±.

Ä°KÄ° KÖPRÜDEN 11 MÄ°LYON

15 Temmuz Åžehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 11 milyon 147 bin 974 araçtan da 22 milyon 592 bin 65 lira ücret alÄ±ndÄ±.

11 AYDA 1.1 MÄ°LYON GELÄ°R

YÄ±lÄ±n 11 ayÄ±nda ise köprü ve otoyollardan geçen 386 milyon 256 bin 390 araçtan, 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira gelir elde edildi. Bu gelirin, 845 milyon 351 bin 767 lirasÄ± otoyollardan, 268 milyon 269 bin 775 lirasÄ± ise köprülerden geçen araçlardan geldi. Bu dönemde otoyollarÄ± 262 milyon 181 bin 747, köprüleri de 124 milyon 74 bin 643 araç kullandÄ±.