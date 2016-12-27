Ana Sayfa | EKONOMÄ° 27/12/2016 12:22

KÃ¶prÃ¼ ve otoyollardan 2016 yÄ±lÄ±nda kaÃ§ TL kazanÃ§ saÄŸlandÄ±


KÃ¶prÃ¼ ve otoyol geÃ§iÅŸlerinden 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n 11 ayÄ±nda 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, yÄ±lÄ±n 11 ayÄ±nda 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira olarak gerçekleÅŸti.KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre, kasÄ±mda köprü ve otoyollardan 33 milyon 544 bin 788 araç geçti. Söz konusu geçiÅŸlerden elde edilen gelir, 99 milyon 871 bin 481 lirayÄ± buldu.AraçlarÄ±n 22 milyon 396 bin 814'ü otoyollarÄ± kullandÄ± ve bu araçlardan 77 milyon 279 bin 416 lira gelir saÄŸlandÄ±.

Ä°KÄ° KÖPRÜDEN 11 MÄ°LYON

15 Temmuz Åžehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 11 milyon 147 bin 974 araçtan da 22 milyon 592 bin 65 lira ücret alÄ±ndÄ±.

11 AYDA 1.1 MÄ°LYON GELÄ°R

YÄ±lÄ±n 11 ayÄ±nda ise köprü ve otoyollardan geçen 386 milyon 256 bin 390 araçtan, 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira gelir elde edildi. Bu gelirin, 845 milyon 351 bin 767 lirasÄ± otoyollardan, 268 milyon 269 bin 775 lirasÄ± ise köprülerden geçen araçlardan geldi. Bu dönemde otoyollarÄ± 262 milyon 181 bin 747, köprüleri de 124 milyon 74 bin 643 araç kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


2017 yÄ±lÄ±nda alÄ±nacak MTV Ã¼cretleri aÃ§Ä±klandÄ±

Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi Ã¼cretleri yeni yÄ±lda zamlandÄ±.

asgari Ã¼cret

Yeni yÄ±lda asgari Ã¼cret kaÃ§ TL olacak

29 AralÄ±k'ta bir araya gelecek olan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonunda asgari Ã¼cretin yen, yÄ±lda kaÃ§ TL olacaÄŸÄ±nÄ±n belli olmasÄ± bekleniyor


EPDK'nÄ±n ilk TÃ¼rk lirasÄ± ihalesini kazanan iÅŸletme aÃ§Ä±klandÄ±

AÄŸrÄ± il merkeziyle DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in yapÄ±lan lisans ihalesini AKSA DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž kazandÄ±.