Ä°stanbul'a yapÄ±lan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ± Ä°ngiltere'yi o konuda korkuttu

Ä°stanbul'a yapÄ±lan 3. havalimanÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken, Ekonomist dergisinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, en yoÄŸun havalimanÄ± olma unvanÄ±na sahip Londra Heathrow'u bile geÃ§eceÄŸini yazmasÄ± Ä°ngilizleri korkuttu.

Atatürk HavalimanÄ±'ndaki kapasite artÄ±ÅŸÄ± ve 3. havalimanÄ±n inÅŸaasÄ± Avrupa'yÄ± ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi. Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan Economist dergisi, Ä°stanbul'daki hava taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki yÄ±la kadar Avrupa'nÄ±n en yoÄŸun havalimanÄ± olma unvanÄ±na sahip Londra Heathrow'u bile geçeceÄŸini yazdÄ±.

ATATÜRK HAVALÄ°MANI'NDAKÄ° ARTIÅžA DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

"Ä°ki yÄ±l önce, Londra'daki Heathrow havalimanÄ± dünyanÄ±n en iÅŸlek uluslararasÄ± havalimanÄ±ydÄ±. Geçen yÄ±l bu ünvanÄ±nÄ± Dubai'ye kaptÄ±rdÄ±. Hala Avrupa'nÄ±n en yoÄŸun havalimanÄ±. Ancak bu durum çok da uzun sürmeyecek gibi" yorumunda bulunan dergi Atatürk HavalimanÄ±'ndaki kapasite artÄ±ÅŸÄ±na iÅŸaret etti.Takvim'in haberine göre havaalanlarÄ± birliÄŸi olan ACI Europe'un yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± istatistiklere göre, yaklaÅŸÄ±k 75 milyon yolcu, 2015 yÄ±lÄ±nda Heathrow'tan geçti. Bu bir önceki yÄ±la oranla yüzde 2.2'lik artÄ±ÅŸ demekti. Paris ise 66 milyon yolcu ile ikinci sÄ±rada.

EN ÖNEMLÄ° TEHDÄ°T ÜÇÜNCÜ SIRADA

Economist'e göre, Avrupa havayolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± içen en büyük tehdit üçüncü sÄ±rada. Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan geçen yolcu sayÄ±sÄ± yüzde 9,1 artarak 62 milyona yükseldi.

Ä°KÄ° YILDA Ä°KÄ° HAVALÄ°MANINI DA GEÇEBÄ°LÄ°R

Dergiye göre, "Ä°ki havaalanÄ± da aynÄ± büyüme hÄ±zÄ±nÄ± sürdürürse, Ä°stanbul iki yÄ±lda Heathrow'u geçebilir."

TÜRKÄ°YE'NÄ°N AÇIK BÄ°R PLANI VAR

Economist, Ä°ngiltere yönetimini de açÄ±k dille havayolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmemesi konusunda eleÅŸtirdi. "Atatürk HavalimanÄ± da Heathrow gibi tam dolu. Bununla birlikte, Ä°ngiltere'nin aksine, Türkiye'nin sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±kla nasÄ±l baÅŸa çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ± konusunda açÄ±k bir planÄ± var. Ä°ngiliz hükümeti, Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana Londra'nÄ±n ilk tam boy pist inÅŸa edecekleri yerini belirlerken, Türkiye, Heatrow'un yerini almasÄ± için 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanÄ±n en büyük havaalanÄ±nÄ± inÅŸa ediyor. Yeni tesis 2018'deki ilk uçuÅŸlarÄ±na açÄ±lmayÄ± umuyor."