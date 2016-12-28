2017 yÄ±lÄ± asgari Ã¼creti yarÄ±n belli olacak

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n asgari Ã¼cretini yarÄ±n yapÄ±lacak toplantÄ±yla belirleyecek

Ä°ÅŸçi, iÅŸveren ve hükümet temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarÄ±n yapacaÄŸÄ± toplantÄ±yla belirleyecek. TaraflarÄ±n zam oranÄ±nda anlaÅŸmasÄ± halinde, yeni asgari ücret rakamÄ± ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu tarafÄ±ndan açÄ±klanacak.

YaklaÅŸÄ±k 6,5 milyon çalÄ±ÅŸanÄ± doÄŸrudan ilgilendiren asgari ücret görüÅŸmelerinde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°lk toplantÄ±sÄ±nÄ± 6 AralÄ±k'ta ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, ikinci toplantÄ±sÄ±nÄ± 12 AralÄ±k'ta Türk-Ä°ÅŸ Genel Merkezinde, üçüncü toplantÄ±sÄ±nÄ± 21 AralÄ±k'ta Türkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonunda (TÄ°SK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olmasÄ± beklenen toplantÄ±sÄ±nÄ± yarÄ±n ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸinde yapacak.

Ä°ÅŸçi kesimini Türk-Ä°ÅŸ'in, iÅŸveren kesimini ise TÄ°SK'in temsil edeceÄŸi yarÄ±nki toplantÄ±da taraflarÄ±n zam oranÄ±nda anlaÅŸmasÄ± halinde, milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ±n merakla beklediÄŸi yeni asgari ücret rakamÄ± Bakan MüezzinoÄŸlu tarafÄ±ndan kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak.

Mevcut asgari ücret net bin 300 lira

Asgari ücret, halen bekar bir iÅŸçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düÅŸüldüÄŸünde net bin 300 lira 99 kuruÅŸ olarak uygulanÄ±yor. Apartman görevlilerinde ise normal iÅŸçilerden farklÄ± olarak gelir ve damga vergileri kesilmediÄŸi için net bin 399 lira 95 kuruÅŸ olarak hesaplanÄ±yor.

Asgari ücretin iÅŸverene toplam maliyeti ise bir iÅŸçi için bin 935 lira 23 kuruÅŸ düzeyinde. Bunun bin 647 lirasÄ±nÄ± brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruÅŸunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruÅŸunu iÅŸveren iÅŸsizlik sigorta fonu oluÅŸturuyor.