Hizmet borÃ§lanmasÄ± yapacaklar dikkat 2017'de prim tutarÄ± artacak

DoÄŸum ya da askerlik gibi hizmet borÃ§lanmasÄ± yapacaklar 2016 sonuna kadar bu hakkÄ±nÄ± kullanÄ±rlarsa daha az prim Ã¶deyecek ancak 2017'ye sarkÄ±tanlar daha Ã§ok borÃ§lanacak.

YÄ±lÄ±n son günleri yaklaÅŸÄ±yor. Åžu sÄ±ralar sosyal güvenlik açÄ±sÄ±ndan bazÄ± imkanlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gereken günler. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da geriye dönük ya da geçmiÅŸe dönük sigorta borçlanmasÄ± geliyor. Hizmet borçlanmasÄ± da denilen bu hak sayesinde kiÅŸiler, sigortalÄ± olmadÄ±klarÄ± yÄ±llar için para ödeyerek, sigortalÄ± sayÄ±lÄ±yorlar.Örnek vermek gerekirse, doÄŸum ve askerlik borçlanmasÄ±ndaki gibi kiÅŸiler, geriye dönük, belli tarihler için prim ödeyerek, emeklilikte gün kazanmÄ±ÅŸ oluyor. Elbette isteyen herkes istediÄŸi gibi borçlanma yapamÄ±yor. Yani, hiç çalÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ kiÅŸilerin, 'geriye dönük tüm primimi ödeyeyim, emekliliÄŸe hak kazanayÄ±m' diye bir ÅŸey söz konusu deÄŸil. Kimlerin, hangi dönemlerde, nasÄ±l hizmet borçlanmasÄ± yapacaÄŸÄ± kanunda açÄ±kça yazÄ±yor.

DOÄžUM, ASKERLÄ°K BORÇLANMASI

Mesela doÄŸum borçlanmasÄ± için kamu ve özel sektörde ya da baÄŸÄ±msÄ±z (BaÄŸ-Kur'lu) çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar, doÄŸum izni nedeniyle çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± 2 yÄ±l için hizmet borçlanmasÄ± yapabilir. Bir çalÄ±ÅŸan en fazla 3 defa, yani 6 yÄ±la tekabül eden süre için, borçlanma hakkÄ±ndan yararlanabilir.Tabi, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n doÄŸumdan önce çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve doÄŸum sonrasÄ± da adÄ±na prim ödenmemesi gerekiyor. Bu da, 2 doÄŸum yapan bir çalÄ±ÅŸanÄ±n bin 440 gün, 3 doÄŸum yapanÄ±n 2 bin 160 gün borçlanmasÄ±; böylece emekliliÄŸi için bu kadar prim günü kazanmasÄ± anlamÄ±na geliyor.Hizmet borçlanmasÄ±nda en çok merak edilen konulardan olan askerlik borçlanmasÄ±nÄ± da örnek vereyim. Er ya da erbaÅŸ olarak askerlik yapanlar askerlik süresi için, yedek subay olarak askerlik yapanlar da yedek subay okulunda geçirdikleri süre için borçlanabilirler. HazÄ±r yeri gelmiÅŸken belirteyim, askerlik borçlanmasÄ±nÄ±n iki avantajÄ± var. Birincisi, askere gitmeden önce çalÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z, askerlik süresini borçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda askerlik süresini sigortalÄ±lÄ±k süresine sayarsÄ±nÄ±z. EÄŸer askere gitmeden önce çalÄ±ÅŸmÄ±yorsanÄ±z, askerlik sonrasÄ± ilk defa sigortalÄ± olmuÅŸsanÄ±z, borçlanmanÄ±z halinde sigorta baÅŸlangÄ±ç tarihinizi önceye çekmiÅŸ olursunuz.

2017'DE PRÄ°M TUTARI ARTACAK

Gelelim, yÄ±lÄ±n ÅŸu son günlerinde hizmet borçlanmasÄ± için yapmanÄ±z gerekenlere. Åžu sÄ±ralar borçlanÄ±rsanÄ±z daha az para ödersiniz; yok, gelecek seneye bÄ±rakÄ±rsanÄ±z daha pahalÄ± borçlanÄ±rsÄ±nÄ±z. Çünkü borçlanma tutarÄ± asgari ücrete baÄŸlÄ±. Asgari ücret de 2017'nin baÅŸÄ±nda artacaÄŸÄ±ndan, borçlanma tutarÄ± da artacak. Bir örnekle anlatayÄ±m. KiÅŸi; asgari ücretin yüzde 32'si olan en düÅŸük günlük kazanç ile yine asgari ücretin en yüksek tutarÄ±nÄ±n –ki, bu da asgari ücretin 6,5 katÄ±- yüzde 32'si olan günlük kazanç arasÄ±nda dilediÄŸi tutardan borçlanma yapabilir. 2015 yÄ±lÄ±nda askerlik borçlanmasÄ± için en düÅŸük günlük kazanç 13,58 lira iken, 2016 yÄ±lÄ±nda en düÅŸük günlük kazanç 17,56 liraya çÄ±ktÄ±. Yani, yüzde 30 arttÄ±. Demek ki, 2015 yÄ±lÄ±nda 540 gün askerlik borçlanmasÄ± için 7.333 lira ödeyen, borçlanmasÄ±nÄ± bu yÄ±la sarkÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nda 9.482 lira ödedi.AynÄ± durum, 2017 yÄ±lÄ± için de geçerli olacak, çünkü 1 Ocak 2017'de asgari ücret artacak, haliyle borçlanma da artacak. DiyeceÄŸim o ki, acele edin, yÄ±lÄ±n ÅŸu 3 gününü kaçÄ±rmayÄ±n.

* SigortalÄ± kadÄ±nlar, üç defaya mahsus olmak üzere doÄŸum tarihinden sonra iki yÄ±llÄ±k süre için doÄŸum borçlanmasÄ± yapabilir.

* AskerliÄŸini er ya da erbaÅŸ olarak yapanlar ve yedek subay okulunda geçen süreler.

* MemurlarÄ±n personel mevzuatÄ±na göre aylÄ±ksÄ±z izin süreleri

* SigortalÄ± olmaksÄ±zÄ±n doktora öÄŸreniminde, tÄ±pta uzmanlÄ±k için yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geçirilen süreler.

* AvukatlÄ±k stajÄ±nÄ± yapanlarÄ±n stajda geçen süreleri.

* SigortalÄ± iken herhangi bir suçtan tutuklanan, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n bu suçtan beraat etmeleri halinde tutukluluk ve gözaltÄ±nda geçen süreleri.

* Grev ve lokavtta geçen süreler.

* Hekimlerin fahrî asistanlÄ±kta geçen süreleri.

* KÄ±smi süreli iÅŸ sözleÅŸmesi ile çalÄ±ÅŸan sigortalÄ±larÄ±n, kÄ±smi süreli çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± aylara ait eksik süreler.

* Türk vatandaÅŸÄ± olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸarak geçirilen süreler

Ne Kadar Prim Ödeyeceksiniz?

EN DüÅŸük Borçlanma TutarÄ±: Günlük brüt asgari ücretin (Bugün için 54,9 TL), yüzde 32'si günlük en düÅŸük borçlanma tutarÄ±dÄ±r. Bu da 2016 sonuna kadar 17,56 lira.

En Yüksek Borçlanma TutarÄ±: Günlük brüt asgari ücretin 6,5 katÄ±nÄ±n (Bugün için 54,9 x 6,5 TL), yüzde 32'si günlük en yüksek borçlanma tutarÄ±dÄ±r. Bu da 2016 sonuna kadar 114,19 lira.

Buna göre en düÅŸük tutardan 24 aylÄ±k (2 yÄ±llÄ±k) yani 720 günlük doÄŸum borçlanmasÄ± yapacak bir kadÄ±nÄ±n; ödeyeceÄŸi toplam prim (720 gün x 17,56 TL) 12.643 liradÄ±r. AynÄ± kiÅŸi en yüksek tutardan borçlanmak isterse ödeyeceÄŸi prim (720 gün x 114,19 TL) 82.216 liradÄ±r.