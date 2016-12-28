Mandalina kurutulunca fiyatÄ± 5 kat arttÄ±

Ä°zmir'de mandalinanÄ±n fiyatÄ± 50 kuruÅŸ, kurumuÅŸu ise 50 lira. Peki, bu neden kaynaklanÄ±yor? Detaylar haberimizde...

Ä°zmir'de Seferihisar Belediyesi aÄŸaçta 50 kuruÅŸ, tezgahta 1 lira olan mandalinayÄ± jeotermal enerjiyle kuruttu. KurutulmuÅŸ mandalina, tam 5 kat fiyatÄ±na ihraç edilmeye baÅŸlandÄ±. Seferihisar Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Tunç Soyer, jeotermal enerjide kurutulan mandalinanÄ±n içini ve kabuÄŸunu 10 ülkeye numune olarak gönderdiklerini, ürünün çok beÄŸenildiÄŸini söyledi. BaÅŸkan Soyer, ilk ihracatÄ± Romanya ve Polonya'ya yaptÄ±klarÄ±nÄ±, ABD ve Kazakistan'Ä±n da kurutulmuÅŸ mandalina talep ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.Dünyaca beÄŸenilen 'satsuma' cinsi mandalinanÄ±n yetiÅŸtiÄŸi Seferihisar'da, son yÄ±llarda ürünün markalaÅŸmasÄ±, çeÅŸitliliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± ve üreticinin daha çok kazanmasÄ±yla ilgili yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalara bir yenisi daha eklendi. Seferihisar Belediyesi geçen yÄ±l deneme üretimlerini gerçekleÅŸtirdiÄŸi mandalinanÄ±n kurutma iÅŸlemini günde 350 tona çÄ±kardÄ±. 10 ülkeye gönderilen numunelerle ilgili önemli dönüÅŸler saÄŸlandÄ±. Ä°lk talep Romanya ve Polonya'dan geldi. Ürün, 100 gr'lÄ±k poÅŸetlerde 1.6 euro'dan ihraç edildi. KurutulmuÅŸ mandalina önümüzdeki günlerde kilosu 16 euro'dan ABD ve Kazakistan'a da satÄ±lacak.

'Ä°ÅžÄ° BÜYÜTECEÄžÄ°Z'

Seferihisar Belediye BaÅŸkanÄ± Tunç Soyer, Seferihisar'da bu iÅŸin büyüyerek yeni bir sektör haline geleceÄŸini, birkaç yÄ±l içinde ilçede yeni fabrikalar kurulacaÄŸÄ±nÄ± ve bölgede 20 bin ton mandalinanÄ±n kurutulabileceÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyledi. BaÅŸkan Soyer ÅŸöyle dedi:"Kentimizin en büyük geçim kaynaÄŸÄ± mandalina. Göreve geldiÄŸimizde mandalina üreticisinin üretmekten vazgeçtiÄŸi, ürününü satamadÄ±ÄŸÄ± ve mandalinanÄ±n aÄŸaçlardan dökülerek çürüdüÄŸünü gördük. Belediye öncülüÄŸünde bir üretici birliÄŸi kurduk. 'Ürünü beraber iÅŸleyip, beraber pazarlayacaÄŸÄ±z' dedik. Mandalina Ä°ÅŸleme ve Paketleme Tesisi satÄ±n alarak birliÄŸe devrettik. Aradan aracÄ±larÄ± çÄ±kardÄ±k. MandalinanÄ±n yan ürünlerini üretmeye baÅŸladÄ±k. SoÄŸuk hava depomuz da tamamlanmak üzere. En son yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmayla mandalinayÄ± termal enerjiyle kuruttuk. Bu sayede mandalinanÄ±n 12 ay raflarda olmasÄ±nÄ± saÄŸlamaya baÅŸladÄ±k."