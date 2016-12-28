Dolardaki son durum 28 AralÄ±k 2016

Yeni yÄ±la sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala dolar/TL 3.55 seviyesinin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±

Dün saat 16.50'de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5265/3.5265 seviyesinden baÅŸladÄ±. Kur, sonrasÄ±nda yükselerek en yüksek 3,55 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL, saat 17.34 itibari ile bankalararasÄ± piyasada 3.5480 seviyesinden iÅŸlem gördü.

EURO'DA YÜKSELÄ°ÅžTE

Dün 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL güne 3.6945/3.6954 seviyesinden baÅŸlarken ilerleyen saatlerde 3,70 seviyesini aÅŸtÄ±.

3.50 SEVÄ°YESÄ° KUVVETLÄ° DESTEK

IÅŸÄ±k FX BaÅŸanalisti Gizmen NalbantlÄ±: "Noel tatili sebebiyle geçtiÄŸimiz haftadan bu yana yatay seyreden kurda sabah saatlerinden itibaren baÅŸlayan yükseliÅŸ 3.55 seviyesine dayandÄ±. Ä°çerde veri olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ABD verileri ve dolar endeksini takip etmeye devam edeceÄŸiz. Dün ABD’de açÄ±klanan tüketici güveni 113.7’ye çÄ±karak 2001’den bu yana en yüksek seviyeye ulaÅŸtÄ±. ABD’de iÅŸ gücü piyasasÄ± ve gelirlere yönelik iyimser beklentiler artmaya devam ediyor. Güne 120.80’lerden baÅŸlayan dolar endeksinin 103.20’ye doÄŸru hareketlenmesi kuru 3.5450 seviyesine kadar taÅŸÄ±dÄ±. Kurda 3.5450-3.5500 bölgesi kuvvetli direnç. Bu bölgenin üzerinde göreceÄŸimiz kapanÄ±ÅŸlar ile 3.60 seviyesine kadar yükseliÅŸ devam edebilir. Son döneme baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise 3.50 kuvvetli destek olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor.

DOLAR NEDEN YÜKSELÄ°YOR?

XTB Menkul DeÄŸerler AraÅŸtÄ±rma Müdürü Arzu Toktay dolarÄ±n yeniden yükselmesiyle ilgili olarak "Noel ve yaklaÅŸan yÄ±lbaÅŸÄ± tatili sebebiyle küresel piyasalarda sakin seyir devam ediyor. Ancak Türk LirasÄ±, yurtiçi geliÅŸmelerden dolayÄ± hem Euro hem de Amerikan DolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybediyor. Türkiye ekonomisi hakkÄ±nda son açÄ±klanan ekonomik göstergeler, önümüzdeki sürece dair enflasyonda artÄ±ÅŸ beklentisi, Partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine yönelik tartÄ±ÅŸmalar ve Suriye’deki geliÅŸmeler, Türk LirasÄ±’ndaki kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ±ndaki temel sebepler olarak öne çÄ±kÄ±yor" ÅŸeklinde belirtti.

USD/TRY için ilk güçlü direnç seviyesinin 3,55 olduÄŸunu belirten Toktay, "Bu seviyenin kÄ±rÄ±lmasÄ± ise, TL ve TL cinsi varlÄ±klar için görünümün biraz daha negatife dönmesine yol açabilir. 3,50 desteÄŸinin korunmasÄ± halinde parite yükseliÅŸ eÄŸilimini koruyabilir. Ancak, tatil dönemi olmasÄ± sebebiyle küresel piyasalarda iÅŸlem hacmi düÅŸük seyretmeye devam ediyor. Bu ÅŸartlar altÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± fiyatlamadan söz edemiyoruz ve Ocak ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nÄ± beklemenin, yön tayini açÄ±sÄ±ndan daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz" dedi.

YATIRIMCI RÄ°SKTEN UZAKLAÅžTI

BankacÄ±lar yeni yÄ±l öncesi yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n risk almak istememeleri nedeniyle piyasalarda hacimlerin oldukça düÅŸtüÄŸüne dikkat çekerken, yurtiçinde baÅŸta anayasa deÄŸiÅŸiklik çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik geliÅŸmeler izleniyor.

Yurtiçinde bugün açÄ±klanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD'de saat 18.00'de bekleyen konut satÄ±ÅŸlarÄ± verisi açÄ±klanacak.

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° GÖRÜÅžÜLÜYOR

AKP ve MHP'nin uzlaÅŸÄ±sÄ±yla Meclis'e sunulan ve baÅŸkanlÄ±k sistemini öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüÅŸülmeye devam ediliyor. Åžu ana kadar 21 maddelik teklifin içinden beÅŸ madde kabul edilirken, yedek milletvekilliÄŸini içeren madde metinden çÄ±karÄ±ldÄ±. GörüÅŸmeler bugün devam edilecek. AKP'nin teklifin komisyon görüÅŸmelerini en son Cuma gününe kadar bitirmeyi hedeflediÄŸi belirtiliyor.

Öte yandan Suriye'de sÄ±nÄ±r ötesi operasyon yürüten TSK'nÄ±n El Bab'a yönelik Özgür Suriye Ordusu unsurlarÄ± ile operasyonlarÄ± devam ederken, geçen hafta bu bölgede düzenlenen saldÄ±rÄ±larda 16 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ; TSK'nÄ±n düzenlediÄŸi hava operasyonlarÄ± ve ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile düzenlenen saldÄ±rÄ±larda da Bab bölgesinde operasyonun baÅŸlamasÄ±ndan bu yana yüzlerce Ä°D mensubunun öldürüldüÄŸü duyurulmuÅŸtu.

Kaynak: Hürriyet