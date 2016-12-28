Aynes GÄ±da TMSF'nin denetimine geÃ§ti

DoÄŸum ya da askerlik gibi hizmet borÃ§lanmasÄ± yapacaklar 2016 sonuna kadar bu hakkÄ±nÄ± kullanÄ±rlarsa daha az prim Ã¶deyecek ancak 2017'ye sarkÄ±tanlar daha Ã§ok borÃ§lanacak.