Aynes GÄ±da TMSF'nin denetimine geÃ§ti

TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k 500 sanayi kuruluÅŸu listesinde yer alan Aynes GÄ±da'nÄ±n yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± Nevzat Serin ve Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 19 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklanÄ±nca kurum TMSF'nin denetimine geÃ§ti.
Türkiye'de süt ürünleri üretiminde önemli bir yeri olan Aynes GÄ±da San. Ve Tic. AÅž.'nin yetkilileri hakkÄ±nda geçtiÄŸimiz ay gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. En büyük 500 sanayi kuruluÅŸu listesinde yer alan Aynes GÄ±da'nÄ±n TMSF'nin denetimine geçtiÄŸi öÄŸrenildi.
FETÖ SORUÅžTURMASINDA 19 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI
Bugün ise Denizli'de FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda Aynes GÄ±da Sanayi Ticaret AÅž yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Nevzat Serin ve üyelerinin de bulunduÄŸu 19 kiÅŸi tutuklandÄ±.
TMSF'NÄ°N DENETÄ°MÄ°NE GEÇTÄ°
Öte yandan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluÅŸu listesinde yer alan Aynes GÄ±da'nÄ±n beÅŸ gün önce Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu (TMSF) tarafÄ±ndan denetime geçtiÄŸi öÄŸrenildi.
TUTUKLANAN Ä°SÄ°MLER
Mahkeme sonunda Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay ÇalÄ±ÅŸkan, Suat Hamit SalmaÅŸÄ±r, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa BaÄŸcÄ±, Metin Tural, Mekke YassÄ±kaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan AltÄ±ndal, Alie RÄ±za IÅŸÄ±k, Alie Öztürk, Eren YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve Hasan Hüseyin Pekdemir tutuklandÄ±.