Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu 2017 yÄ±lÄ± asgari Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, yeni yÄ±lla birlikte asgari Ã¼cretin neti 1404 lira, brÃ¼tÃ¼ ise 1777 lira 50 kuruÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, asgari ücretin 1404 lira olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Öte yandan MüezzinoÄŸlu, bu yÄ±l zammÄ±n iki kademeli deÄŸil tek kademeli olacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi.ToplantÄ±da konuÅŸan Bakan MüezzinoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:"Bir ortak karar vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Üçlü imzanÄ±n peÅŸinde bir bakan olarak çok koÅŸtuk. Türk –Ä°ÅŸ'in imzasÄ±nÄ±n da burada olmasÄ±nÄ± çok isterdim.Asgari ücret kararÄ±nÄ± iÅŸverenle birlikte imzalayabildiÄŸimiz için onlara teÅŸekkür ediyorum. Üçlü yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için de üzüntülerimi ifade ediyorum.

"ASGARÄ° ÜCRET BU YIL TEK KADEMELÄ° OLACAK"

Asgari ücretin tek defada yÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren yÄ±lÄ±n geneline iki kademeli olmamasÄ±na karar verdik. Ä°ÅŸveren tarafÄ± iki kademeli talep ediyordu. Ama iÅŸçi kesiminden gelen talep bir defa yÄ±lÄ±n tamamÄ±na olsun talebini deÄŸerlendirdik. En azÄ±ndan bu taleplerini yerine getirmiÅŸ olmanÄ±n huzurunu kendi adÄ±ma ifade etmek isterim.

2017 ASGARÄ° ÜCRETÄ° BÄ°N 404 LÄ°RA

Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruÅŸ. Neti 1404 lira."