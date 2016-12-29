Yeni yÄ±lla birlikte doÄŸalgaz abonelik fiyatlarÄ± da zamlandÄ±

Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu, 2017 yÄ±lÄ±nda doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerinin abonelerden tahsil edeceÄŸi iÅŸlem Ã¼cretlerini belirledi.

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yÄ±lÄ±nda doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerinin abonelerden tahsil edeceÄŸi baÄŸlantÄ± ve iç tesisat iÅŸlem bedellerini belirledi.Kurumun yÄ±llÄ±k enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt Ä°çi Üretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÜFE) artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± baz alarak belirlediÄŸi tarifelere göre aboneler, 2016'da doÄŸalgaz baÄŸlantÄ± bedeli için daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketine 425 lira öderken, 2017'de bu rakam 455 liraya yükseldi.DoÄŸalgazda güvence bedeli tutarÄ± kombi, soba ve merkezi sistem için bu yÄ±l olduÄŸu gibi yeni yÄ±lda da 386 lira olacak.

OCAK VE ÅžOFBENDE Ä°NDÄ°RÄ°M

Yeni yÄ±lda, ocak ve ÅŸofben için alÄ±nan doÄŸalgaz güvence bedelleri ise düÅŸtü. DoÄŸalgazda ocak için alÄ±nan güvence bedeli 20 lira, ÅŸofben için alÄ±nan bedel ise 40 liraya geriledi. Bu bedel, 2016'da ocak ve ÅŸofben için 93'er lira olarak belirlenmiÅŸti.

AÇMA - KAPAMA ÜCRETÄ°

DoÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri 2017 yÄ±lÄ±nda abonelerden sayaç açma kapama bedeli için 30 lira tahsil edecek. Bu rakam, 2016'da 28 lira olarak belirlenmiÅŸti.Karar kapsamÄ±nda, aboneler 2017'de ilave her 100 metrekare alan için daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerine baÄŸlantÄ± bedeli olarak 375 lira ödeyecek.Belirlenen tarifelere göre, ilk 100 metrelik baÄŸlantÄ± hattÄ± kontrolü için aboneler daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerine 275 lira, ilave her 1 metre baÄŸlantÄ± için de 2,3 lira daha fazla ödeme yapacaklar.AyrÄ±ca aboneler daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerine, iç tesisat iÅŸlem bedelleri için sayaç tipine göre 30 ile 229 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen fiyatlarda ödeme gerçekleÅŸtirecek.EPDK'nÄ±n 2017 yÄ±lÄ± için belirlediÄŸi baÄŸlantÄ± tarife ve iç tesisat iÅŸlem bedelleri ÅŸöyle:

BaÄŸlantÄ± Bedelleri Tutar

Abone BaÄŸlantÄ± Bedeli (TL) 455

Ä°lave Abone BaÄŸlantÄ± Bedeli (TL/100 m2) 375

BaÄŸlantÄ± Kontrol ve Onay Bedeli (Ä°lk 100 metre için) (TL) 375

BaÄŸlantÄ± Kontrol ve Onay bedeli (Ä°lave her 1 metre için) (TL) 2,3

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 386

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 386

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 386

Güvence Bedeli Ocak (TL) 20

Güvence Bedeli Åžofben (TL) 40

Ön Ödemeli Sayaç DeÄŸiÅŸim Bedeli (TL) 177

Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 30

Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 150

Ä°ç Tesisat Ä°ÅŸlem Bedelleri Tutar

Sayaç Tipi

G4, G6 (TL/Adet) 30

G10, G16, G25 (TL/Adet) 56

G40, G65, G100 (TL/Adet) 112

G160, G250, G400 (TL/ Adet) 170

G400'den büyük (TL/Adet) 229

Kolon HattÄ± (TL/Proje) 30