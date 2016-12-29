Bakan Nihat Zeybekci TÃ¼m sektÃ¶rleri iÃ§eren full paketi istiyoruz dedi

Hizmetler, tarÄ±m gibi tÃ¼m sektÃ¶rleri iÃ§eren full paketi istediklerini belirten Bakan Nihat Zeybekci, bÃ¶ylece TÃ¼rk ÅŸirketlerinin Avrupa'da, AvrupalÄ± ÅŸirketlerin de TÃ¼rkiye'ye gelip her tÃ¼rlÃ¼ hizmeti verebileceÄŸini ifade etti.

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), Gümrük BirliÄŸi'nin güncellenmesi çalÄ±ÅŸmalarÄ± konusunda yetki alma aÅŸamasÄ±na gelmesi üzerine, konuya yönelik olarak Bakanlar Kurulu'na sunum yaptÄ±. Zeybekci, güncelleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± için AB Konseyi'nden 2017'nin ilk çeyreÄŸinde yetkinin çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüklerini belirtti. Zeybekci, hem AB'nin hem de Türkiye'nin bu konuda etki analizi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonucun her iki taraf için de olumlu olduÄŸunu söyledi.

BÄ°RÄ°NCÄ° SENARYODA TARIMA TEDBÄ°R VAR

Habertürk'ün haberine göre Zeybekci, Bakanlar Kurulu'na güncellemenin kapsamÄ±na iliÅŸkin dört alternatifle ilgili bilgi verdiÄŸini anlatÄ±rken, bu senaryolarÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: "Birinci alternatifte, Gümrük BirliÄŸi güncellensin ama tarÄ±mda yüzde 50 tedbirli davranalÄ±m. Ä°kinci alternatifte, tarÄ±m dahil tam anlamÄ±yla güncelleme yapÄ±lsÄ±n. Hizmetler, kamu alÄ±mlarÄ± sektörleri ile karar alma mekanizmalarÄ±na dahil olma ve üçüncü ülkelerle yapÄ±lan serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±na (STA) taraf olmak da kapsamda olacak. Üçüncü alternatif, Gümrük BirliÄŸi'nin kapsamÄ±nÄ±n bir STA'ya dönüÅŸtürülmesi. Bu STA, hizmetler, kamu alÄ±mlarÄ± ve tarÄ±m sektörlerini de kapsayacak. Her alanla ilgili ayrÄ± ayrÄ± gümrük tarifesi belirlenecek. Dördüncüsü de ÅŸu anki mevcut Gümrük BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±, sadece tek baÅŸÄ±na sanayi ürünleriyle STA'ya dönüÅŸecek. Bu da ÅŸu andaki halden geri gitmek demek. Tüm bunlarÄ± deÄŸerlendirdik."

'Ä°HRACATA YÜZDE 24.5 ARTI KATKI GETÄ°RECEK'

Bakan Nihat Zeybekci, full paketin gerçekleÅŸtiÄŸi senaryoya göre, güncellemenin 2030 yÄ±lÄ±nda büyümeyi yüzde 2 artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtirken, "Ä°hracatÄ±n üzerine yüzde 24.5 artÄ± getirecek. Ä°thalatÄ±n üzerine de yüzde 23 etki yapacak. Ä°hracat ve ithalatÄ±n eÅŸdeÄŸer yükselmesi Türkiye'nin menfaatine. 2030'da Türkiye büyük dönüÅŸüm ve kazançla çÄ±kacak" dedi.

BAKANLAR KURULU'NA 4 SENARYO SUNDU

1- Güncellemeye evet ama tarÄ±mda yüzde 50 tedbirli olalÄ±m

2- TarÄ±m ve kamu alÄ±mlarÄ± dahil tam anlamÄ±yla güncelleme yapÄ±lsÄ±n

3- Gümrük BirliÄŸi, STA'ya dönüÅŸsün, her alan için ayrÄ± tarife belirlensin

4- Mevcut anlaÅŸma sadece sanayi ürünleri için STA'ya dönüÅŸtürülsün

'TARIMDA RÄ°SK VAR AMA FÄ°YAT DÜÅžER'

Türkiye için en riskli alanÄ±n tarÄ±m olduÄŸunu vurgulayan Zeybekci, "TarÄ±mda bizim de avantajlÄ± olduÄŸumuz alanlar var. YaÅŸ meyve sebzede, tahÄ±lda ve turunçgilde avantajlÄ± oluruz, ette dezavantajlÄ± oluruz" dedi. Zeybekci, Türkiye'nin bugüne kadar tarÄ±mÄ± yüksek gümrükle koruduÄŸunu ifade ederken, çiftçinin artÄ±k AB'deki gibi desteklerle korunacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Zeybekci, halkÄ±n tarÄ±msal ürünlerle kalite ve fiyatta AB standartlarÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BELEDÄ°YENÄ°N TEMÄ°ZLÄ°K Ä°ÅžÄ°NÄ° AVRUPALI ÅžÄ°RKET YAPABÄ°LECEK

Zeybekci, güncelleme ile Türk ÅŸirketlerinin Avrupa'da, AvrupalÄ± ÅŸirketlerin de Türkiye'ye gelip her türlü hizmeti verebileceÄŸine iÅŸaret ederken, "Avrupa'nÄ±n kargo ÅŸirketleri bu hizmetleri verebilecek. SaÄŸlÄ±k hizmetleri yapÄ±labilecek. Belediye hizmetlerini bile Avrupa ÅŸirketleri verebilecek. Türkiye'de kamunun tüm alÄ±mlarÄ±na Avrupa ÅŸirketleri girebilecek. Türk ÅŸirketlerinin de oradaki kamu ihalelerine katÄ±lmasÄ± mümkün olacak. Temizlik, güvenlik her ÅŸey iki tarafa da açÄ±k hale gelecek" diye konuÅŸtu.

'THY'NÄ°N ETÄ°YOPYA HAVAYOLLARI Ä°LE REKABETÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMEYÄ°Z'

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, dünyanÄ±n büyüme motorlarÄ±nÄ±n artÄ±k Çin ve Hindistan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak "O motorlarda yavaÅŸlama sesi duyuyoruz. DünyanÄ±n yeni büyüme motoru Afrika olacak" dedi. Etiyopya-Türkiye Ä°ÅŸ ve YatÄ±rÄ±m Forumu, dün Addis Ababa'da yapÄ±ldÄ±. Bakan Zeybekci, forumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Afrika açÄ±lÄ±mÄ±nda yeni döneme baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek kasÄ±m ayÄ±nda Ä°stanbul'da yapÄ±lan Türkiye-Afrika Zirvesi'nin ikincisinin 2018'de Afrika'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Zeybekci, THY'nin Afrika'da en fazla noktaya uçan havayolu ÅŸirketi olduÄŸunu belirterek "THY'nin, Etiyopya HavayollarÄ± ile rekabet etmesine izin vermeyiz, merak etmeyin" dedi. Etiyopya Sanayi BakanÄ± Ahmet Abitew, Türkiye gibi ortaÄŸa ihtiyaç duyduklarÄ±nÄ± belirtirken, "Enerji sektörümüz, yabancÄ± sermaye çekmek için çok önemli. Büyük barajlar yapÄ±lacak. GÄ±da, kimya, petrokimya, ilaç, tekstil, metal, elektronik gibi öncelikli sektörler belirledik. Petrokimya ve demir çelikte mega proje fÄ±rsatÄ±mÄ±z var" dedi.