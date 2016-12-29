Evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen vatandaÅŸÄ±n borcu silinecek

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 vatandaÅŸÄ±n borÃ§larÄ± silinecek.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan ve geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen "Torba Kanun TasarÄ±sÄ±"nda yer alan düzenleme ile evde bakÄ±m yardÄ±mÄ± alan yoksul durumdaki binlerce vatandaÅŸÄ±n devlete sehven zamanÄ±nda bildirimde bulunmamasÄ± sebebiyle borçlu duruma düÅŸmesi sonucu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amaçlanÄ±yor.

YERSÄ°Z ÖDEMELERÄ°N TAHSÄ°LÄ°NDEN VAZGEÇÄ°LECEK

2828 sayÄ±lÄ± Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici maddeyle gerçekleÅŸtirilecek düzenleme ile evde bakÄ±m yardÄ±mÄ± uygulamasÄ±ndan yararlanan ihtiyaç sahibi engelli vatandaÅŸlarÄ±n gelirindeki deÄŸiÅŸikler, saÄŸlÄ±k raporu süresinin bitmesi, kurumsal bakÄ±ma geçme, kiÅŸinin ölümü veya adres deÄŸiÅŸikliÄŸi gibi durumlarÄ± zamanÄ±nda devlete bildirmemesi nedeniyle aldÄ±ÄŸÄ± yersiz ödemelere yönelik oluÅŸan borçlarÄ±nÄ±n yasal faizleriyle birlikte tahsilinden vazgeçilecek.

HAKSIZ ÖDEME ALANLAR YARARLANAMAYACAK

YapÄ±lacak düzenlemeden, gerçeÄŸe uygun olmayan belge ve saÄŸlÄ±k kurulu raporu kullanmak suretiyle haksÄ±z ödeme alanlar yararlanamayacak. Daha önce tahsil edilen tutarlara yönelik olarak ise hak talebinde bulunulamayacak.

51 MÄ°LYON LÄ°RALIK BORÇ SÄ°LÄ°NECEK

Düzenleme yasalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda söz konusu sebepler dolayÄ±sÄ±yla oluÅŸan ancak BakanlÄ±kça takibi yapÄ±lÄ±p, haczedilecek herhangi bir mal varlÄ±ÄŸÄ± bulunmayan yoksul vatandaÅŸlarÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu silinmiÅŸ olacak.

9 BÄ°N 200 ENGELLÄ° VE YAKINLARI YARARLANACAK

Düzenlemeden 9 bin 200 engelli vatandaÅŸ veya yakÄ±nÄ± faydalanacak. BakanlÄ±k ayrÄ±ca yersiz ödeme olaylarÄ±nÄ±n tekrar yaÅŸanmamasÄ± amacÄ±yla evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±na iliÅŸkin tüm iÅŸ ve iÅŸlemleri BütünleÅŸik Sosyal YardÄ±m Bilgi Sisteminde yeni hazÄ±rlanan "Evde BakÄ±m Modülü" aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yürütecek.Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakÄ±flarÄ±nca uygulanacak sistem sayesinde vatandaÅŸlarÄ±n tüm bilgileri kontrol edilerek ödeme dosyalarÄ± oluÅŸturulacaÄŸÄ±ndan, önceki dönemlerde oluÅŸan olumsuzluklar ile yersiz ödemelerin son bulacaÄŸÄ± yeni bir dönem de baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak.