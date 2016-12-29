Tatvan-Van arasÄ± o feribotla 3 saate dÃ¼ÅŸecek

UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 6 yÄ±ldÄ±r yapÄ±mÄ±yla ilgilendiÄŸi ve Tatvan-Van arasÄ±nÄ± 3 saate indirecek yÃ¼k gemisi, Nisan'da seferlere baÅŸlayacak.

UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Nursoy Tersanesi'nde 2010'da yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan 135 metre uzunluÄŸunda, 3 bin ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 3 bin 500 ton yük taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip feribot, Tatvan-Van arasÄ±nÄ± 3 ila 3,5 saatte kat edecek.Ä°ran ile ticaretin geliÅŸmesine ve Van Gölü'nde turizmin canlanmasÄ±na katkÄ± sunacak feribotta, restoran, kafeterya ve hasta yolcular için 10 yataklÄ± oda bulunuyor.Sefere hazÄ±r hale getirilen ve manevra kabiliyeti çok yüksek olan feribot, Tatvan Feribot Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸündeki mevcut feribotlardan daha tasarruflu, hÄ±zlÄ± ve daha fazla yük taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip. Tersanedeki havuzda çelik inÅŸasÄ± tamamlanan ve iç donanÄ±mÄ±na baÅŸlanan ikiz feribotun ise gelecek yÄ±l nisanda sefere baÅŸlamasÄ± hedefleniyor.

350 YOLCU KAPASÄ°TESÄ°

Tersane Müdürü Mete Özcan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, feribotun 15 Ocak'ta sefere baÅŸlamasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Deneme seferleri ve seyir tecrübeleri yapÄ±lan feribotun yükleme testinden de geçirileceÄŸini ifade eden Özcan, "Feribotun Van-Tatvan seferlerine baÅŸlamasÄ± hedefleniyor. Åžu anda Türkiye'de yapÄ±lmÄ±ÅŸ en büyük feribot. Eski feribotlara göre biraz daha yüksek. Yük taÅŸÄ±ma kapasitesi fazla. YaktÄ±ÄŸÄ± yakÄ±t miktarÄ±nda çok büyük avantaj saÄŸlÄ±yor. DiÄŸer gemilerin 6 seferde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yükü, bu feribotlar tek seferde taÅŸÄ±yor. YaktÄ±ÄŸÄ± yakÄ±t da 6 geminin yaktÄ±ÄŸÄ± yakÄ±tÄ±n yarÄ±sÄ±ndan daha az. 350 yolcu taÅŸÄ±ma kapasitesi var. " dedi.Özcan, feribotun 100 tonluk uzun vagonlardan 35, orta büyüklükteki vagonlardan ise 50 tane alabileceÄŸini anlattÄ±.

ÇÄ°FT KAPTAN KÖÅžKÜ

Her iki taraftan yükleme ve boÅŸlatma yapÄ±labilen feribotun, iki yönde de hareket edebildiÄŸini dile getiren Özcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Yükleme yapÄ±ldÄ±ktan sonra geminin manevra yaparak dönmesiyle ilgili vakit kaybÄ± olmayacak. Ä°skeleden kalktÄ±ÄŸÄ± yönde hareket edip aynÄ± ÅŸekilde yanaÅŸacak. Dönerken de aynÄ± ÅŸekilde olacak. Çünkü feribotta çift kaptan köÅŸkü olduÄŸu için yönünü deÄŸiÅŸtirmeden hareket edebilecek. Feribotta 4 ÅŸotel pervane mevcut. Bu da hareket kabiliyetini artÄ±rmakta ve 360 derece kendi etrafÄ±nda dönmesini saÄŸlamakta."

Ä°RAN Ä°LE TÄ°CARETÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RECEK

Özcan, Van'daki rampalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geminin sefere baÅŸlamasÄ±nda herhangi problemin kalmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Van Gölü'nün özelikle Ä°ran ile ticari iliÅŸkilerde yoÄŸun kullanÄ±lan bir hat olduÄŸunu belirten Özcan, Ä°skenderun LimanÄ±'ndan Tatvan'a tÄ±r ve trenle gelen yüklerin, Van Gölü üzerinden taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Özcan, "Bu feribotlarÄ±n Ä°ran ile ticaret açÄ±sÄ±ndan çok büyük önemi var. Özellikle Ä°ranlÄ± yolcular bu hattÄ± kullanÄ±yor. Bu da ekonomiye canlÄ±lÄ±k kazandÄ±racak." dedi.