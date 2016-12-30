2017 yÄ±lÄ± asgari Ã¼creti kaÃ§ TL oldu

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n asgari Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±

Asgari ücrete yapÄ±lacak artÄ±ÅŸ 1 Ocak itibariyle devreye girecek ve tek defada yapÄ±lacak. Ä°ki kademeli artÄ±ÅŸ olmamasÄ±na karar verildi.

MüezzinoÄŸlu, "Asgari ücreti yalnÄ±zca iÅŸverenlerin onayÄ± ile kararlaÅŸtÄ±rdÄ±k. Ä°ÅŸçi tarafÄ± kararÄ± imzalamadÄ±" dedi.

Türk-Ä°ÅŸ tek kademeli artÄ±ÅŸ istiyor ve asgari ücretin 1.600 lira'ya çÄ±kmasÄ±nÄ± talep ediyordu. DÄ°SK (Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu) ise asgari ücretin tamamen vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek en az net 2 bin TL olmasÄ± gerektiÄŸini ortaya koymuÅŸtu.

Hükümet ve iÅŸveren ise iki kademeli artÄ±ÅŸtan yanaydÄ±. Ä°ÅŸveren tarafÄ± ayrÄ±ca herhangi bir zam olmamasÄ±nÄ± istiyordu.

MüezzinoÄŸlu açÄ±klamasÄ±nda, "Öncelikle iÅŸçi kardeÅŸlerimizin mutlu olamadÄ±ÄŸÄ±, iÅŸverenin de çok mutlu olamadÄ±ÄŸÄ±, bakan olarak benim de mutlu olamadÄ±ÄŸÄ±m ama paylaÅŸarak sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± azaltacaÄŸÄ±mÄ±z bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Gönlüm arzu ederdi ki Türk-Ä°ÅŸ'in de imzasÄ± olsun" ifadelerini kullandÄ±.

DÄ°SK: 104 TL zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± aldatmacadÄ±r

DÄ°SK ise bireysel emeklilik (BES) ve vergiler dolayÄ±sÄ±yla asgari ücretin 1.200 tl civarÄ±na gerileyeceÄŸini öne sürerek, açÄ±klanan rakamÄ±n 'aldatmaca' olduÄŸunu belirtti.

DÄ°SK açÄ±klamasÄ±nda, "Öte yandan asgari ücrete 104 TL zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r, aldatmacadÄ±r. YapÄ±lan 104 TL zam zorunlu BES vergi artÄ±ÅŸÄ± ile geri alÄ±nacaktÄ±r. 2017'de uygulanmaya baÅŸlayacak zorunlu BES ile birlikte asgari ücretliden 53,3 TL kesinti yapÄ±lacaktÄ±r. Böylece asgari ücrete 104 TL deÄŸil 50 TL zam yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Ancak bu 50 TL zam da vergi dilimlerinde yapÄ±lan hile ile iÅŸçinin cebinden uçacaktÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.