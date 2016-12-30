Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu Emekliye promosyon bugÃ¼n ya da yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak dedi

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, 2017 yÄ±lÄ±nda emekliler iÃ§in promosyon verilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve promosyon miktarÄ±nÄ±n bugÃ¼n ya da en geÃ§ yarÄ±n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, milyonlarca emekliye promosyon verilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugün veya yarÄ±n BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan açÄ±klanabileceÄŸini söyledi.ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, NTV'nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bakan MüezzinoÄŸlu, milyonlarca emeklinin beklediÄŸi promosyon ödemelerinde açÄ±klama noktasÄ±na gelindiÄŸini açÄ±kladÄ±.MüezzinoÄŸlu, "Emeklilerin uzun süredir beklediÄŸi bir konu. Reel rakamlar emeklimizi mutlu edecek rakamlar deÄŸil. Beklenti çok yüksek. Ancak BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla son görüÅŸmeler tamamlandÄ±. SanÄ±yorum BaÅŸbakan tarafÄ±ndan bugün veya yarÄ±n açÄ±klanacak" dedi.

"ASGARÄ° ÜCRET 1400 LÄ°RANIN ALTINA DÜÅžMEYECEK"

Dün açÄ±klanan asgari ücretle ilgili deÄŸerlendirme yapan MüezzinoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: "Asgari ücrette enflasyon hesabÄ±nÄ±n da üzerinden bir rakam verdik. Asgari ücret bu yÄ±l 1400 liranÄ±n altÄ±na düÅŸmeyecek. Ä°ÅŸverene gelen 27 liralÄ±k ilave bir yük var, enflasyon üzeri hesapta. O destek de aynÄ± ÅŸekilde devam edecek. Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimizin taleplerini karÅŸÄ±lamayÄ± arzu ederiz. Ama bu parayÄ± hükümet vermiyor, iÅŸveren veriyor. Ekonomik istikrar bozulmuyorsa büyüme geliyor."

17 BÄ°N 20 KÄ°ÅžÄ° GÖREVE Ä°ADE EDÄ°LDÄ°

Kamudaki FETÖ operasyonlarÄ± hakkÄ±nda bilgi veren MüezzinoÄŸlu, "Toplam rakam 122 bin 777. Ä°hraç 87 bin 228, açÄ±ÄŸa alÄ±nan 35 bin 549, iade edilen 17 bin 20. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da 581 iade oldu" diye konuÅŸtu.