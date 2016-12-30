Ä°ÅŸsizlik ve asgari geÃ§im indirimi Ã¼cretine zam geldi

Asgari Ã¼cretin zamlanmasÄ±yla birlikte, iÅŸsizlik ve asgari geÃ§im indirimi de arttÄ±.

Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte iÅŸsizlik maaÅŸÄ±nÄ±n üst ve alt limiti de yükseldi. Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGÄ°) ücreti de arttÄ±. 2017'de bekar bir çalÄ±ÅŸana ödenen AGÄ° tutarÄ± 133 TL oldu.Asgari ücrete ortalama yüzde 8 zam geldi. Böylece asgari ücret net 1404, brüt 1777 TL oldu. Asgari ücrete zam yapÄ±lmasÄ±, iÅŸsizlik maaÅŸÄ±nÄ±n üst ve alt limitlerinin de yükselmesine neden olduÄ°ÅŸsizlik maaÅŸÄ± hesaplanÄ±rken, son dört aylÄ±k brüt maaÅŸ dikkate alÄ±nÄ±yor. Ancak kendi brüt maaÅŸÄ±nÄ± ne kadar olursa olsun, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40'Ä± olarak belirlendi.

2017 Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K MAAÅžININ ÜST LÄ°MÄ°TÄ°

Buna göre, 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸsizlik maaÅŸÄ±nÄ±n üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düÅŸük iÅŸsizlik maaÅŸÄ± ise 659 lira iken 710 TL oldu. Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGÄ°) ücreti de arttÄ±. 2017'de bekar bir çalÄ±ÅŸana ödenen AGÄ° tutarÄ± 133 TL oldu.BilindiÄŸi üzere AGÄ°, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanÄ±yor.

Ä°ÅžTE 2017 AGÄ° ÜCRETLERÄ°

Bekar: 133 TL

Evli ve eÅŸi çalÄ±ÅŸmayan: 159 TL

Evli ve eÅŸi çalÄ±ÅŸmayan 1 çocuklu: 179 TL

Evli ve eÅŸi çalÄ±ÅŸmayan 2 çocuklu: 199 TL

Evli ve eÅŸi çalÄ±ÅŸmayan 3 çocuklu: 213 TL

Evi ve eÅŸi çalÄ±ÅŸmayan 4 çocuklu: 226 TL