Ä°ÅŸte Borajet'in yeni sahibi

Borajet'in yeni sahibi 260 milyon Dolar Ã¶deyen SBK Holding oldu. ABD'lilerin bu satÄ±n almayÄ± yapmasÄ±ndaki en temel nedenin 3. havalimanÄ± projesi olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

SatÄ±n alma görüÅŸmelerinin son 10 günde hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. TaraflarÄ±n bugün hisse devrine iliÅŸkin el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.Borajet'in satÄ±n alÄ±nmasÄ± fikri, Eylül ayÄ± sonunda New York'ta yapÄ±lan ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BM Genel Kurulu toplantÄ±larÄ± sürecinde gündeme geldi. AnÄ±lan süreçte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan çok sayÄ±da dünya devi ÅŸirket yöneticileriyle buluÅŸtu.

BORAJET'Ä°N SATIN ALINMASI TOPLANTININ SONUÇLARINDAN

Bugün karara baÄŸlanan Borajet'in satÄ±n alÄ±nmasÄ± iÅŸlemi anÄ±lan toplantÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±ndan biri olarak deÄŸerlendirildi.Bünyesinde 12 yolcu uçaÄŸÄ± ve 1 tane de iÅŸ jeti bulunan Borajet'te 500 kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸ adamÄ± YalçÄ±n AyaslÄ±'nÄ±n sahibi olduÄŸu yüzde 100 hisse SBK Holdinge geçti. Hürriyet'in haberine göre, adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir kaynak, "ABD'lilerin bu satÄ±n almayÄ± yapmasÄ±ndaki en temel neden, 3. havalimanÄ± projesi. ABD'liler bu satÄ±n alma ile havacÄ±lÄ±k alanÄ±nda önemli bir pozisyon elde etmek istiyor" dedi.AynÄ± kaynak son dönemlerde Türkiye'ye yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± giriÅŸinin azaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek söz konusu satÄ±n almanÄ±n önemine iÅŸaret etti.