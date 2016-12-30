Taksilerdeki indi bindi tarifesi yargÄ±ya taÅŸÄ±nÄ±yor

Ä°stanbul'da taksilere getirilen Newyork Ã¼cretinin gizli taksimetre zammÄ± olduÄŸunu belirten TÃ¼ketici BirliÄŸi Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼lent Deniz, kararÄ±n iptali iÃ§in yargÄ±ya baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezinde önceki gün taksimetrelere indi-bindi ücreti adÄ± altÄ±nda 8,75 liralÄ±k tarife getirilmesine bir tepkide Tüketici BirliÄŸi Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Bülent Deniz'den geldi. Ä°ndi bindi ücretinin ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± içerisinde olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen ve 3-4 ay önce taksi ücretlerine zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Deniz, "Taksi ücretlerine zaten 3-4 ay evvel yüzde 8 ile yüzde 10 arasÄ±nda zam yaptÄ±lar. Bu 8.75 liralÄ±k indi-bindi ücreti, uygulamada 10 lira olarak uygulanacaktÄ±r. VatandaÅŸ, taksinin kapÄ±sÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ± anda 10 lira vermiÅŸ olacak. Ülkemiz ekonomik olarak küresel bir abluka altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸken, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan milli seferberlik ilan etmiÅŸken ve herkes de bu çaÄŸrÄ±ya uymaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, belediyenin vatandaÅŸa böyle bir zammÄ± reva görmesi hiç bir ÅŸekilde kabul görülemez. Belediye neye hizmet ettiÄŸinin farkÄ±na varmalÄ±dÄ±r. UmarÄ±m belediye bu yanlÄ±ÅŸ kararÄ±ndan bir an önce döner ve vatandaÅŸÄ± daha fazla zor duruma sokmaz" dedi.

VATANDAÅž SAHÄ°PSÄ°Z MÄ°?

Hükümetin ticari araçlara ÖTV muafiyeti getirdiÄŸine dikkati çeken Mehmet Bülent Deniz açÄ±klamalarÄ±na ÅŸöyle devam etti:"Taksiciler, yüzde 45'lere varan indirimlerle otomobil alÄ±yor. Hükümetin esnafa kÄ±yaÄŸÄ± oldu. Güzel bir iÅŸti. Ama, esnaf da vatandaÅŸa bunu yansÄ±tmalÄ±. Sen aracÄ±nÄ± yüzde 45 daha ucuz alacaksÄ±n hem de 3 yÄ±llÄ±k da sana bu hak tanÄ±nacak, ama sen belediyeden 3-4 ay içinde tekrar zam alacaksÄ±n. VatandaÅŸ sahipsiz mi? Hükümet bu vergiden neden vazgeçti? Seni korumak için. Yani vatandaÅŸÄ±nÄ±. Sen niye devletin vatandaÅŸÄ±nÄ± korumuyorsun? Hükümet sana arabayÄ± yarÄ± yarÄ±ya kadar bir ücretle verecek, sen de 'efendim üst segment araba alÄ±yoruz da onun da ücreti ÅŸöyle olsun böyle olsun' diyeceksin. Ee bu ÖTV muafiyeti yapÄ±lÄ±rken ne dediniz? 'ArtÄ±k vatandaÅŸ konforlu araçlara binebilecek' Bindir o zaman. Ekstra para niye istiyorsun? Devlet zaten bu hizmeti vatandaÅŸÄ±na veresin diye sana ÖTV muafiyeti getirmedi mi?"

"BELEDÄ°YE BU YANLIÅžINDAN DÖNMELÄ°"

Bu kararÄ±n, diÄŸer toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±na gelecek zamlarÄ±n da habercisi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Deniz, "Her taksimetre zammÄ±ndan sonra diÄŸer toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±na zam geliyor. Ülkenin ekonomik durumu göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda vatandaÅŸÄ±n toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±na daha fazla para vererek, binecek durumda olmadÄ±ÄŸÄ± görülecektir. Bu nedenle belediyeyi milli seferberliÄŸe uyarak, vatandaÅŸa daha vazla yük getirmemesini istiyoruz. Belediyenin bu yanlÄ±ÅŸtan dönmesini bekliyoruz. Karar uygulanÄ±rsa, konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z."