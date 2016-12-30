Elektrik kesintisinden sonra bir kesinti de Ä°SKÄ°'den geldi

Ä°stanbul'da yaÅŸanan elektrik kesintisinin ardÄ±ndan Ä°SKÄ°'de elektrik kesintisi nedeniyle iÃ§me suyu daÄŸÄ±tÄ±m tesislerine enerji gitmediÄŸini sÃ¶yleyerek kesintilerin yaÅŸanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Enerji hattÄ±ndaki arÄ±zadan kaynaklÄ± su kesintileri yaÅŸanabileceÄŸini açÄ±kladÄ±.Ä°SKÄ°'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul'daki olumsuz hava koÅŸullarÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Ä°stanbul'da yaÅŸanan hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle enerji hatlarÄ±nda arÄ±zalar yaÅŸanabilmektedir. Bu nedenle içme suyu daÄŸÄ±tÄ±m tesislerimize de enerji gelememekte ve Ä°stanbul'un bazÄ± bölgelerine içme suyu ulaÅŸmasÄ± noktasÄ±nda zaman zaman kesintiler yaÅŸanabilmektedir. Ä°lgili kurumca enerji arÄ±zalarÄ±nÄ±n giderilip tesislerimize yeniden enerji verilmesiyle tesislerimiz normal çalÄ±ÅŸma sistemine devam edecektir." denildi.

Ä°STANBUL'DA BÜYÜK ELEKTRÄ°K KESÄ°NTÄ°SÄ°

Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle ulusal elektrik ÅŸebekesinden yeterli elektrik alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± için Ä°stanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor. Marketlerde elektrik kesintisi nedeniyle mumlar kÄ±sa sürede tüketildi.

MUMLAR KISA SÜREDE TÜKENDÄ°

BayrampaÅŸa'da elektrik kesintisi nedeniyle birçok esnaf zorluklar yaÅŸadÄ±. Bir market iÅŸleten esnaf, elektrikler kesildikten kÄ±sa bir süre sonra elindeki mumlarÄ±n hepsinin tükendiÄŸini söyledi. Markete gelen müÅŸteriler mum bulamayÄ±nca geri döndü. Market sahibi, Elektrikler kesildiÄŸinden beridir zorluklar yaÅŸÄ±yoruz. Kesintiden dolayÄ± elektronik teraziyi kullanamÄ±yoruz. Gelenler çoÄŸunlukla mum alÄ±yor. O da kÄ±sa sürede bitti" dedi.Lokanta iÅŸleten bir esnaf ise, elektrik kesintisi nedeniyle sulu yemeklerin soÄŸuduÄŸunu ve bu nedenle müÅŸterilerine yeterli hizmet veremediÄŸinden yakÄ±ndÄ±. IÅŸÄ±klandÄ±rma olmadÄ±ÄŸÄ± için çareyi, gelen müÅŸterilerin masalarÄ±na mum koymakta bulan esnaf Cem Baytören, Mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, közde, mangalda ekmekleri Ä±sÄ±tarak satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yemekler büyük bir ihtimalle böyle giderse çöpe atacaÄŸÄ±z. Ya da denk gelirse Suriyeli garibanlara vereceÄŸiz" dedi.AtaÅŸaehir'de bir esnaf elektrik sorununu aküyle çözdü. Aktarma kablosuyla Aküye baÄŸladÄ±ÄŸÄ± led Ä±ÅŸÄ±klarla dükkanÄ±nÄ± aydÄ±nlattÄ±.

ULUSAL ÅžEBEKE SÄ°STEMÄ° KAYNAKLI

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m(BEDAÅž)'tan yapÄ±lan açÄ±klamada, hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle ulusal elektrik ÅŸebekesinden yeterli elektrik alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± için GaziosmanpaÅŸa, BayrampaÅŸa, Fatih, BaÄŸcÄ±lar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, BakÄ±rköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakasÄ± genelinde elektrik kesintileri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.AçÄ±klama, "Ulusal elektrik ÅŸebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin maÄŸdur olmamasÄ± için BEDAÅž tüm kaynaklarÄ± seferber ederek çeÅŸitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik saÄŸlayacaktÄ±r." ÅŸeklinde devam etti.AyedaÅŸ'tan yapÄ±lan açÄ±klamada da, "DaÄŸÄ±tÄ±m hizmeti verdiÄŸimiz Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± genelinde saat 15.15 itibariyle ulusal ÅŸebeke sistemi kaynaklÄ± elektrik kesintisi yaÅŸanmaktadÄ±r. Kesintilerden etkilenen bölgelerin maÄŸdur olmamasÄ± için tüm kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± seferberlik ilan ederek kullanÄ±yoruz. Konunun çözümü ilgili kurumlar nezdinde saÄŸlanan koordinasyon ile tarafÄ±mÄ±zca da takip edilmektedir" denildi.